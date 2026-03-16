Burkina Faso: Opération spéciale de vente de produits de grande consommation - Le DG de Faso Yaar satisfait du déroulement à Fada N'Gourma

Le Directeur général (DG) de Faso Yaar, le commandant Moussa Bako, a effectué, vendredi 13 mars 2026, une visite à Fada N'Gourma afin de constater le déroulement de l'opération spéciale de vente de produits de grande consommation, initiée par la société d'Etat.

L'opération spéciale de vente de produits de grande consommation initiée par la société d'Etat Faso Yaar à la faveur du jeûne musulman et du carême chrétien se déroule bien à Fada N'Gourma, dans la région du Goulmou. C'est le constat fait, le vendredi 13 mars 2026, par le Directeur général (DG) de la société, le commandant Moussa Bako, en pleine tournée régionale de suivi et de supervision des points de vente.

Sur le site de vente de Fada N'Gourma, l'affluence était perceptible. Sous les yeux du commandant Bako, Souleymane Yonli venait de se procurer un sac de 25 kilogrammes de sucre granulé au prix social de 17 500 F CFA. Visiblement surpris, il n'a pas caché sa satisfaction. « 25 kilogrammes de sucre à ce prix ? C'est vraiment un soulagement », a-t-il confié. Larba Yarga venait également d'acheter quelques paquets de sucre en morceaux, vendus à 850 F CFA l'unité.

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Pour elle, le produit est désormais accessible à toutes les bourses. Elle a rappelé qu'à cette période de jeûne, les prix du sucre connaissent généralement une flambée sur les marchés. « C'est une initiative salutaire. Elle montre que le gouvernement se soucie réellement du bien-être des populations », a-t-elle déclaré.

Un taux d'écoulement d'environ 50 %

Le même sentiment de satisfaction est partagé par Abdoul Latif Ouédraogo, lui aussi servi en sucre en morceaux. La forte affluence observée sur le site a toutefois occasionné, à un moment donné, une rupture du stock de ce produit phare de la SN-SOSUCO. Une situation rapidement corrigée grâce au réapprovisionnement du point de vente de Fada N'Gourma avec une tonne supplémentaire.

Au total, la dotation de la région s'élève désormais à 16 tonnes de sucre en morceaux et 10 tonnes de sucre granulé. Outre ces produits, les consommateurs peuvent également se procurer de l'huile alimentaire CITEC (soja et coton) ainsi que des jus de marques Dafani et Malia.

Selon le Directeur régional chargé du commerce de l'Est, Boukaré Ouédraogo, à la date du 13 mars 2026, le taux d'écoulement global des produits avoisine les 50 %. Pour le commandant Moussa Bako, cette performance traduit l'adhésion des populations à l'initiative. « Partout où nous sommes passés, les points de vente sont fréquentés. A Fada N'Gourma comme dans les autres localités, on constate un réel engouement des populations », a-t-il affirmé.

Des produits made in Burkina

Au-delà de l'opération conjoncturelle, le commandant Bako a rappelé la mission sociale assignée à Faso Yaar. Inspirée d'une ancienne tradition du marché populaire expérimentée sous la Révolution d'août 1983 et remise au goût du jour dans le cadre de la Révolution progressiste et populaire (RPP), la société se veut un instrument de régulation des prix. « Faso Yaar est un marché du peuple. Sa mission est d'intérêt public : contribuer à réguler les prix afin de permettre aux populations d'accéder aux produits de grande consommation à des coûts étudiés et réglementés », a-t-il expliqué.

Le DG a également insisté sur l'origine des produits commercialisés qui sont essentiellement des produits made in Burkina, répondant aux normes de qualité. Il a ainsi invité les populations à s'en approprier et à soutenir l'essor de la société.

Avant de quitter Fada N'Gourma, le commandant Moussa Bako a salué le dynamisme de l'équipe du point de vente local, recueilli ses préoccupations et prodigué de « précieux » conseils pour améliorer davantage le service aux usagers. Au cours de son séjour dans la cité de Yendabli, il a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives de la région auxquelles il a exprimé sa reconnaissance pour leur accompagnement dans la mise en oeuvre des activités de Faso Yaar.