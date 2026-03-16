Sénégal: Un protocole d'accord de 54 milliards de FCfa signé entre les États-Unis et le pays

Le Sénégal et les États-Unis franchissent une nouvelle étape dans leur coopération sanitaire. Un accord de partenariat de 54 milliards de FCfa a été scellé le 13 mars à Dakar, informe un communiqué de l'ambassade des États-Unis. Prévu sur cinq ans, ce programme ambitieux vise à renforcer la souveraineté sanitaire du pays à travers des interventions stratégiques dans des domaines clés de la santé publique

Les États-Unis et le Sénégal ont signé, vendredi 13 mars, à Dakar, un nouveau protocole d'accord bilatéral sur la santé d'une durée de 5 ans et d'une valeur de 90 millions de dollars (54 milliards de FCfa). Selon un communiqué reçu hier, dimanche 15 mars, de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, cela marque une étape majeure dans le partenariat de longue date entre les deux pays pour renforcer le système de santé sénégalais, prévenir la propagation des maladies infectieuses et améliorer les résultats sanitaires. Décidé conjointement, ce partenariat, souligne le texte, s'appuie sur plus de 20 ans de coopération sanitaire entre les États-Unis et le Sénégal et reflète l'engagement des deux gouvernements en faveur de systèmes de santé durables et dirigés localement.

L'accord définit une vision commune visant à sauver des vies, à élargir le financement durable de la santé et à soutenir les domaines sanitaires prioritaires, notamment le Vih/Sida, le paludisme, la surveillance des maladies et la préparation aux épidémies. Si l'on se fie au communiqué, avec cet accord, le Département d'État, en collaboration avec le Congrès, prévoit de fournir jusqu'à 63 millions de dollars américains (37,8 milliards FCfa) sur 5 ans pour soutenir des programmes de santé clés, des initiatives de santé numérique et une assistance technique.

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Pour sa part, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à co-investir 27,3 millions de dollars (16,3 milliards de FCfa) de nouveaux financements pour la santé à travers ce protocole d'accord, assumant une plus grande responsabilité pour les services essentiels et renforçant les systèmes d'approvisionnement, de ressources humaines et de santé numérique. « Avec ces 27,3 millions de dollars de nouveaux financements pour la santé dans le cadre de ce protocole bilatéral, le gouvernement du Sénégal s'est désormais engagé à investir un total de 71,4 millions de dollars (42,84 milliards de FCfa) au cours des 5 prochaines années », lit-on dans le communiqué.

Le texte précise que le partenariat maintiendra 100 % du financement pour les agents de santé de première ligne et les produits médicaux au cours de la première année et prévoit une transition progressive de certaines responsabilités sur 5 ans, telles que l'approvisionnement en produits de santé et le financement des agents de santé de première ligne. L'ambassade mentionne toutefois que cette collaboration ne transfère pas immédiatement tous les programmes financés par les États-Unis, ne réduit pas leur engagement et ne leur donne pas non plus l'accès aux données privées des patients. La protection des données reste donc régie par la législation sénégalaise.

Selon les Américains, ce partenariat fait progresser des objectifs communs en matière de santé mondiale tout en soutenant l'ambition du Sénégal de disposer d'un système résilient et autonome. Il permettra également de réduire le risque que des épidémies atteignent les États-Unis, préservant ainsi les progrès que les deux pays ont réalisés depuis des décennies dans la lutte contre les maladies infectieuses.