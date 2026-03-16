Sénégal: Ndogou des Baye Fall - Diourbel, hôte du dernier vendredi du Ramadan

Délocalisés à Touba depuis l'année dernière, les « Ndogou » de Serigne Amdy Khady Fall sont revenus le vendredi 13 mars au quartier Keur Cheikh Ibra. Le Khalife général des Baye Fall a pris l'initiative de réserver à Diourbel le dernier vendredi du mois béni de Ramadan pour permettre aux fidèles de vivre l'ambiance d'antan.

Au quartier Keur Cheikh Ibra Fall de Diourbel, on ne sent pas le climat du jeûne en cette matinée du 13 mars 2026. Il retrouve son atmosphère habituelle du mois de Ramadan après la délocalisation du Ndogou des Baye Fall par leur guide Serigne Amdy Khady Fall. Quatre filles et trois garçons, habillés en tenues traditionnelles noires, servent aux visiteurs des sachets d'eau fraîche à l'entrée du domicile du chef religieux. Des tasses de café Touba sont également servies par des jeunes qui font le tour de la foule. Certains déclinent poliment l'offre, d'autres étanchent leur soif sans hésitation.

Cette atmosphère n'est pas étrangère à Keur Cheikh Ibra Fall puisque la confrérie mouride recommande aux Baye Fall de préparer des repas pour compenser le jeûne. « L'Islam accorde beaucoup plus d'importance au travail. C'est pourquoi Serigne Touba a demandé à notre guide, Cheikh Ibra Fall, de préparer des repas pour les jeûneurs. Nous perpétuons cette recommandation. Ainsi, nous aurons les bienfaits de tous les jeûneurs qui auront goûté à ces repas », renseigne Saliou Diouf, venu de Dakar.

Après leur accès au grand domicile de leur marabout, les fidèles effectuent un passage obligé sous une bâche blanche installée devant la véranda pour marquer leur présence devant des dignitaires de la communauté Baye Fall, comme Serigne Saliou Fall, fils de Serigne Amdy Khady Fall. Le marabout, confortablement assis sur un matelas, réceptionne les « adiya » (cadeaux) de ses fidèles assis devant lui et leur formule des prières.

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Ce vendredi 13 mars 2026, quatrième vendredi du mois de Ramadan, coïncide avec le lendemain de la célébration de la Nuit du Destin (Laylatoul Qadr). Mais, ces disciples qui ont passé une nuit blanche à célébrer cet événement religieux ne se sentent pas fatigués. Ils ont envahi très tôt le domicile de leur guide pour ne pas accuser de retard dans la préparation de ces repas qui doivent être convoyés à Touba à 15 heures. Ces talibés dévoués ont entamé le travail à 5 heures du matin. Cette anticipation leur a permis de terminer leurs tâches aux environs de 11 heures.

Modou Mbaye, originaire de Thiès, indique que cette rapidité s'inscrit dans la logique de rentrer très tôt à Touba pour une meilleure coordination de la journée du samedi.

Nostalgie des fidèles de Diourbel

La préparation des repas du jeûne à Keur Cheikh Ibra replonge Diourbel dans son ambiance d'antan, qu'elle avait perdue depuis l'année dernière avec l'accession au califat des Baye Fall de Serigne Amdy Khady Fall.

Le petit-fils de Cheikh Ibra Fall a perpétué la préparation des « ndogou » tous les vendredis du mois de Ramadan de 1984 à 2024 avant de les délocaliser à Touba.

Amdy Diop, un proche de la famille, renseigne que leur guide religieux a initié la délocalisation de ces repas du jeûne à Touba afin de les combiner aux repas quotidiens initiés par son grand-père, Cheikh Ibra Fall, en 1916.

Le prêcheur et conférencier Baye Modou Thioune précise que cette réforme est causée par le nouveau statut du marabout.

« Quand il est devenu khalife, il avait l'obligation de préparer les « ndogou » journaliers et de poursuivre l'héritage de son père, Chérif Assane Fall. Donc, c'était compliqué pour les fidèles de revenir à Diourbel les vendredis », explique-t-il.

Les « Ndogou » de Serigne Amdy Khady Fall ont la particularité d'être composés essentiellement de viande. « Nous préparons de la viande de bœuf et de mouton, ainsi que de la volaille. Il n'y a pas de riz, encore moins de sauce », souligne son porte-parole, Moustapha Seck.

La décision de réserver les « ndogou » du dernier vendredi à Diourbel est bien appréciée par les fidèles. D'après Fatim Ngom, cette mesure permet d'impliquer les disciples qui ne peuvent pas se déplacer à Touba et vont ainsi vivre l'ambiance de ces journées (1984-2024). « Nous sommes nostalgiques des moments que nous vivions, mais nous rendons grâce à Dieu avec cet aménagement », a-t-elle souligné.

Après la préparation, Serigne Amdy Khady Fall et ses talibés utilisent des camions gros porteurs pour convoyer plus de 200 bols remplis de viande de bœuf et de poulet chez le Khalife général des mourides.

À la réception de ces repas, Serigne Mountakha Mbacké procède lui-même à leur distribution.

D'après El Hadji Fallou Fall, le guide religieux envoie des bols aux différents khalifes des fils de Serigne Touba. Ces derniers servent, à leur tour, leurs talibés et proches démunis.

Les personnes nécessiteuses qui fréquentent les mosquées périphériques et la Grande mosquée de Touba goûtent aussi à ces « ndogou ». Une autre partie est distribuée aux malades des hôpitaux de Ndamatou, Matlaboul Fawzeyni et Cheikh Ahmadoul Khadim.