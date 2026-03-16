Sénégal: Trois mois ferme requis contre Daouda Ndiaye

16 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

Le représentant du parquet a requis, ce lundi, une peine de deux ans d'emprisonnement dont trois mois ferme, assortie d'une amende de 300.000 FCFA, contre Daouda Ndiaye, administrateur du site d'informations Feeling Dakar, poursuivi pour offense au chef de l'État et discours contraires aux bonnes mœurs.

Selon le représentant du ministère public, il est reproché au prévenu d'avoir modifié et diffusé sur les réseaux sociaux une image du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagnée de propos jugés contraires aux bonnes mœurs. Pour le parquet, le simple fait d'altérer l'image du chef de l'État, notamment en lui attribuant un habit de circoncis, constitue un délit. « Que l'on le veuille ou non, le président est le père de la Nation. C'est une institution à laquelle nous devons respect », a soutenu le procureur dans son réquisitoire.

À la barre, Daouda Ndiaye, né en 1990, a reconnu avoir publié un premier texte tout en contestant être l'auteur d'un second message incriminé. Il a toutefois exprimé des regrets, affirmant ne pas savoir « ce qui l'a poussé à faire cela ».

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Plaidant la clémence, ses conseils, Mes Iba Mar Diop et Aboubakry Barro, ont indiqué que leur client a présenté ses excuses. Ils ont expliqué que l'image incriminée provenait d'une publication de la chaîne « Les Pros Sonko TV ». Mais le prévenu n'aurait pas dû la reprendre, ont-ils concédé. Les avocats ont également fait savoir que le directeur général du média a saisi le président-directeur général (PDG), actuellement en France, afin que les contenus soient retirés et que des excuses soient formulées.

La décision sera rendue au cours de l'audience.

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