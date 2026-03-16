Sénégal: Assane Diao - " Je sais que je peux faire la différence "

16 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Absent face à Cagliari, Assane Diao était de retour ce dimanche 15 mars 2026 lors du match contre la Roma. Entré à la mi-temps, l'ailier sénégalais a apporté du dynamisme, provoquant un carton rouge et permettant à Côme de l'emporter 2-1. A la fin de la rencontre, l'ancien du Betis a été interrogé sur son état physique.

« Comment je me sens physiquement ? C'est une saison difficile pour moi, mais je sais que je peux faire la différence dans ces matchs. C'est ce que je veux : aider l'équipe. On a un esprit de gagnant dans les vestiaires. Qu'on entre enjeu en cours de match ou qu'on soit titulaire, on sait ce qu'on a à faire. Notre secret ? On travaille dur avec le staff technique. Ils sont incroyablement compétents, et ça se voit sur le terrain. On sait tous où se placer pour leurs (les adversaires) poser des problèmes», a assuré Assange Diao au micro de DAZN.

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