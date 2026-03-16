Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Hausse de 0,1% de l'indice global du climat des affaires en décembre 2025

Dans la zone UEMOA, les indicateurs disponibles à fin décembre 2025 indiquent une amélioration de l'activité économique en variation mensuelle.

Selon la BCEAO qui donne l'information, l'indice global du climat des affaires s'est établi à +0,9 point au-dessus de sa moyenne de long terme (100), en hausse de 0,1 point comparativement au mois précédent. L'indice de la production industrielle s'est renforcé de 1,7%, en rythme mensuel, après une hausse de 0,9%.

Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une poursuite de l'amélioration de l'activité dans l'Union, à l'exception du Mali, du Niger et du Togo. Le chiffre d'affaires du commerce de détail s'est accru de 7,8%, après une augmentation de 2,9% observée le mois précédent. De même, l'indice des services marchands non financiers a progressé de 13,6%, après une baisse de 5,9% un mois plus tôt.

Quant aux services financiers, ils ont enregistré une croissance de 4,7% en décembre 2025, après 3,3% le mois précédent.