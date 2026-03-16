Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Hausse de 7,8% de l'indice du chiffre d'affaires en décembre 2025

16 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'indice du chiffre d'affaires du commerce dans la zone UEMOA a enregistré, en variation mensuelle, une hausse de 7,8% au cours du mois de décembre 2025, après 2,9% le mois précédent.

Selon la BCEAO qui donne l'information, le renforcement de l'activité commerciale, d'un mois à l'autre, est principalement lié au commerce de gros et activités des intermédiaires (+3,9 points), au commerce de détail (+2,9 points), ainsi qu'au commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (+1,0 point).

Le rythme de progression de l'indice du chiffre d'affaires, en glissement annuel, est ressorti à 3,6% en décembre 2025, après une augmentation de 4,2% le mois précédent. L'amélioration de l'activité dans le commerce est portée par le commerce de détail (+1,9 point), le commerce de gros et activités des intermédiaires (+1,6 point), ainsi que le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (+0,1 point).

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