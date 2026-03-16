Sénégal: Trafic aérien - Forte hausse du fret et du nombre de passagers en décembre 2025

L'activité de la navigation aérienne au Sénégal a enregistré une évolution globalement positive au mois de décembre 2025, selon les données relatives à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et aux aérodromes secondaires. Le mois est marqué par une progression notable du fret aérien, du trafic de passagers et des mouvements d'aéronefs par rapport au mois précédent.

En variation mensuelle, le nombre total de passagers s'établit à 281 606 voyageurs en décembre 2025, contre 248 768 en novembre, soit une hausse de 13,2%. Cette progression est soutenue à la fois par les arrivées, qui augmentent de 19,6% pour atteindre 148 114 passagers, et par les départs, en hausse de 7,3%, avec 123 889 voyageurs enregistrés.

Le nombre de passagers en transit connaît une évolution plus modérée, progressant de 0,9% pour s'établir à 9 603 voyageurs. En glissement annuel, le trafic global de passagers affiche également une progression de 2,9% par rapport à décembre 2024. Sur l'ensemble de l'année 2025, le cumul du trafic atteint 3 036 180 passagers, contre 3 045 932 en 2024, soit une légère baisse de 0,3%.

Légère progression des mouvements d'aéronefs

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Les mouvements d'aéronefs enregistrés en décembre 2025 s'élèvent à 2 531, contre 2 425 en novembre, soit une hausse de 4,4% en variation mensuelle. Cependant, en glissement annuel, l'activité reste en retrait. Comparé à décembre 2024, le nombre de mouvements d'aéronefs diminue de 8,8 %. Sur les douze mois de l'année 2025, le total atteint 27 958 mouvements, contre 31 101 en 2024, soit un recul de 10,1%.

Le fret aérien affiche une progression marquée en décembre 2025. Le volume total transporté s'établit à 3 637 tonnes, contre 2 846 tonnes en novembre, soit une hausse de 27,8%. Cette évolution est portée par les départs de fret, qui bondissent de 51,4% pour atteindre 1 196 tonnes. Les arrivées de fret progressent également de 18,7%, s'établissant à 2 441 tonnes.

En glissement annuel, la tendance est également positive. Le volume de fret augmente de 8,9% par rapport à décembre 2024. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, le cumul du fret s'élève à 36 155 tonnes, contre 39 922 tonnes en 2024, soit une baisse de 9,4%.