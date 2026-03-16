Maroc: Cimenterie - Hausse de 17% du résultat net consolidé de la société LafargeHolcim Maroc en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net consolidé de la société LafargeHolcim Maroc, leader au Royaume chérifien du secteur du ciment, a enregistré une hausse de 17% par rapport au 31 décembre 2024.

Les comptes arrêtés par le Conseil d'Administration de la société lors de sa réunion du 10 mars 2026 ont mis en exergue un résultat net de 2 166 millions de dirhams (MDH) contre 1 826 MDH en 2024.

A fin décembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 8 936 MDH contre 8 155 MDH à fin décembre 2024, enregistrant une hausse de +9,6%. Selon la direction de LafargeHolcim, cette hausse est due à l'augmentation des volumes de ventes de ciment et du béton prêt à l'emploi portée par la dynamique positive du secteur de la construction.

Le résultat d'exploitation courant s'élève à 3 815 MDH à fin décembre 2025 contre 3294 MDH en 2024, soit une progression de +16%. « Cette évolution est due principalement à l'évolution favorable du chiffre d'affaires, la maitrise des coûts de production ainsi qu'à la consolidation de la performance opérationnelle », soulignent les responsables de la société.

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« Le marché marocain du ciment bénéficie de solides perspectives de croissance dans les années à venir, porté par des moteurs structurels majeurs : l'organisation de la Coupe du Monde 2030, le déploiement du programme d'aide directe au logement et les investissements d'envergure annoncés dans l'infrastructure, l'énergie et l'industrie », a laissé entendre la direction de LafargeHolcim à propos des perspectives qui se dessinent.

Selon elle, en ligne avec la stratégie « NextGen Growth 2030 » du Groupe Holcim, LafargeHolcim Maroc ambitionne de consolider son positionnement en tant que partenaire de référence du secteur du BTP et contribuer à la construction durable au Maroc. Son approche repose sur le développement de l'activité ciment et des solutions constructives, le déploiement d'offres différenciatrices et créatrices de valeur adaptées à chaque segment de marché, l'amélioration continue de l'expérience client, l'excellence opérationnelle et la durabilité.

Selon toujours les responsables de la société, LafargeHolcim Maroc place le développement durable au coeur de sa stratégie à travers l'élargissement de sa gamme de produits à faible empreinte carbone, le développement de la biodiversité au sein des carrières, l'optimisation de la consommation d'eau et la décarbonation de ses activités, en maximisant le recours à l'électricité verte et aux combustibles de substitution.