Sénégal: Contrat dans les mines - Les industries cimentières disent avoir toujours agi dans la transparence

La sortie du Premier ministre le 12 mars dernier concernant le manque à gagner dans des secteurs stratégiques a fait réagir les industries cimentières installées au Sénégal (Sococim Industries, Les Cimenteries du Sahel, Dangote Cement Sénégal et Ciments de l'Afrique Sénégal). Les quatre industries ont publié un communiqué conjoint.

«Depuis près de deux ans, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) connaît un ralentissement significatif qui affecte l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, dont les cimenteries constituent un maillon essentiel. Dans ce contexte, les industriels espéraient un environnement favorable et des politiques de relance économique capables de soutenir l'investissement et l'activité », rappellent les quatre cimenteries.

Pourtant, ajoutent-elles, la situation demeure tendue alors même que plusieurs pays de la sous-région enregistrent aujourd'hui des niveaux de croissance significatifs dans leurs secteurs industriels et de construction, dépassant parfois 20 %.

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«Les industries cimentières opérant au Sénégal ont toujours agi dans un esprit de transparence et de partenariat avec l'État, en signant des conventions conformes aux orientations nationales et destinées à encourager l'investissement industriel. Ces engagements traduisent une volonté constante de contribuer à la stratégie de développement du pays tout en garantissant la viabilité économique des projets réalisés et les prix du ciment les plus bas d'Afrique de l'Ouest », lit-on dans le document.

Sur le plan économique, précise-t-on, les cimenteries comptent parmi les contributeurs importants aux finances publiques. Elles participent activement à la croissance en fournissant un matériau essentiel à la construction des infrastructures du pays : routes, logements, écoles, hôpitaux et équipements publics.

«Ces dernières années, le secteur a poursuivi un effort d'investissement industriel sans précédent. Les projets les plus récents représentent plus de 600 milliards de FCFA d'investissements sur les cinq dernières années, témoignant de l'ambition des investisseurs de promouvoir le potentiel industriel du Sénégal et en raison la solidité de son cadre économique », soutiennent les quatre cimenteries.

Sur le plan social, elles informent que l'impact des cimenteries est tout aussi significatif. «Elles offrent plus de 10000 emplois directs et indirects notamment dans les secteurs du transport, de la distribution et de la construction. Elles contribuent également à la formation professionnelle des jeunes talents sénégalais et soutiennent les communautés locales à travers des initiatives d'autonomisation économiques, sociales, éducatives et sanitaires dans leurs zones d'implantation et à travers le pays », révèlent les industriels.

Ils ont rappelé que les chiffres évoqués dans le débat public comme représentant un éventuel manque à gagner pour l'État sont liés aux mécanismes incitatifs accordés par l'État lui-même dans le cadre de conventions, destinés à encourager l'implantation de grands projets industriels. Ces dispositifs constituent des instruments classiques de politique économique visant à attirer les capitaux, accélérer l'industrialisation et créer des emplois durables. Les différentes conventions minières qui comportent des clauses de stabilisation ont été signées à chaque fois en fonction du code minier applicable au moment de l'installation et des investissements des cimenteries.

Dans ce cadre, l'ensemble des cimenteries du Sénégal a récemment fait l'objet d'audits de leurs contrats. Les entreprises ont pleinement coopéré à ces processus, en fournissant toutes les informations nécessaires dans un esprit de transparence et de partenariat. À ce jour, les cimenteries ajoutent que les rapports finaux issus de ces audits n'ont pas encore été officiellement restitués ni validés. Les cimenteries considèrent qu'il est essentiel que les conclusions soient présentées dans un cadre officiel, clair et transparent, afin de garantir une appréciation objective et constructive des engagements pris par toutes les parties. Néanmoins, les cimentiers tiennent à rappeler qu'il s'agit d'un débat administratif qui ne devrait pas affecter les investissements industriels déjà engagés.

Les industries cimentières réaffirment leur confiance dans les institutions du Sénégal et leur entière disponibilité à poursuivre un dialogue constructif avec les autorités compétentes. «Leur objectif demeure inchangé : produire, investir et contribuer durablement à la modernisation du Sénégal, en créant des emplois, en soutenant les communautés locales et en participant activement à la croissance économique », ont martelé les cimenteries.