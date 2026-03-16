Tunisie: 0-0 au bout de 30 minutes de jeu entre l'Espérance de Tunis - Ahly

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

C'est un public des grands soirs qui a pris place dans les travées du stade de Radès, avec une dekhla juste avant le début de la partie. Première surprise Mohamed Ali Ben Romdhane a été placé sur le banc par le coach d'Al ahly SC.

Ben Said intraitable

Un onze à vocation offensive pour l'EST avec Danho, Sass et Diarra aligné par Beaumelle. La match a connu une intensité dès le début mais aucune occasion franche de part et d'autre après 10 minutes de jeu. A la 11ème, c'est le premier tir de la partie avec Florian Danho, mais le portier ahlaoui a repoussé du pied le tir à bout portant. Ahly SC a tenté de créer le danger par à coup mais Ben Hamida a veilllé au grain. Mais à la 20ème ahly est revenue à la charge avec un tir brossé du droit de Mahmoud Trezeguet qui a été savamment sorti par Béchir Ben Said vigilant devant sa ligne de but.

Le corner ne donnera rien. A noter le 1er carton jaune du match pour le défenseur Mohamed Hany à la 26ème minute de jeu. A la 29ème minute, Ogbelu a pris à son tour un carton jaune par l'arbitre sénégalais Issa Sy. A noter également beaucoup de glissades à cause de l'humidité de la pelouse.

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