Afrique: Iran - Araghchi appelle les pays à s'abstenir de s'impliquer pour éviter l'élargissement du conflit

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé aujourd'hui, dimanche 15 mars 2026 que son pays est prêt à étudier toute proposition garantissant l'arrêt complet de la guerre menée contre lui.

Dans des déclarations à la presse, Araghchi a indiqué que « les contacts se poursuivent avec les pays voisins et que la communication diplomatique n'a pas cessé ».

Il a ajouté dans ce contexte qu'il existe « des mouvements et des médiations de pays de la région pour faire baisser la tension et proposer des idées afin de mettre fin à la guerre ».

A ce titre, Araghchi a appelé les pays du monde à s'abstenir de toute mesure susceptible d'étendre la portée de la guerre avec l'entité sioniste et les États-Unis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, Araghchi a exhorté les États à « s'abstenir de toute action pouvant conduire à l'escalade et à l'élargissement du conflit », selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

Ces déclarations, précisons-le, interviennent après l'appel du président américain Donald Trump à plusieurs pays pour l'envoi de navires de guerre afin d'aider à protéger les approvisionnements pétroliers mondiaux transitant par le détroit d'Ormuz, lequel se trouve quasiment paralysé par les menaces iraniennes.

Appel qui n'est pas apprécié par les autorités iraniennes qui refusent l'implication d'autres parties dans cette guerre et exige qu'il y ait de véritables négociations de fin de guerre où l'Iran posera ses conditions.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.