Afrique: Iran - Araghchi appelle les pays à s'abstenir de s'impliquer pour éviter l'élargissement du conflit

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé aujourd'hui, dimanche 15 mars 2026 que son pays est prêt à étudier toute proposition garantissant l'arrêt complet de la guerre menée contre lui.

Dans des déclarations à la presse, Araghchi a indiqué que « les contacts se poursuivent avec les pays voisins et que la communication diplomatique n'a pas cessé ».

Il a ajouté dans ce contexte qu'il existe « des mouvements et des médiations de pays de la région pour faire baisser la tension et proposer des idées afin de mettre fin à la guerre ».

A ce titre, Araghchi a appelé les pays du monde à s'abstenir de toute mesure susceptible d'étendre la portée de la guerre avec l'entité sioniste et les États-Unis.

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Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, Araghchi a exhorté les États à « s'abstenir de toute action pouvant conduire à l'escalade et à l'élargissement du conflit », selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

Ces déclarations, précisons-le, interviennent après l'appel du président américain Donald Trump à plusieurs pays pour l'envoi de navires de guerre afin d'aider à protéger les approvisionnements pétroliers mondiaux transitant par le détroit d'Ormuz, lequel se trouve quasiment paralysé par les menaces iraniennes.

Appel qui n'est pas apprécié par les autorités iraniennes qui refusent l'implication d'autres parties dans cette guerre et exige qu'il y ait de véritables négociations de fin de guerre où l'Iran posera ses conditions.