Tunisie: L'Espérance de Tunis a pris l'avantage sur Ahly 1-0

Double changement dès la reprise côté espérantiste avec l'entrée de Abderrahmane Konaté et Ibrahima Keita respectivement à la place de Moez Haj ali et Mohamed Drager.

Malgré tout, les deux équipes ont baissé de jeu d'un cran avec un rythme moins soutenu qu'au premier half à l'approche de l'heure de jeu. 58ème Yan Saase dans l'axe tente un tir mais le portier ahloui Mostafa Shobeir est imparable et intercepte le ballon. Un corner du jeune burkinabé Jacques Diarra à l'heure de jeu, sans danger pour Ahly. 63ème entrée de Kouceila Boualia à la place de Diarra. Ensuite Ben Said, imparable également, a effacé un but tout fait pour Al Ahly.

Puis un penalty a été décrété pour l'EST à la 70ème pour une faute de main de Hany d'Al Ahly. 73ème avantage pour l'EST signé Mohamed Amine Tougai qui a tiré à droite de Shobeir.