Tunisie: Quatorze Tunisiens rapatriés après l'aggravation de la situation au Liban

Quatorze Tunisiens rapatriés du Liban sont arrivés dimanche après-midi à l'aéroport de Tunis-Carthage à bord d'un vol de la Royal Jordanian Airlines en provenance d'Amman, suite à l'aggravation de la situation sécuritaire au Liban et dans plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient.

Ils ont été accueillis par des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, des activistes de la société civile ainsi que par leurs proches.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Beya Abdelbaki, représentante du ministère des Affaires étrangères, a précisé que la présidence de la République a répondu favorablement aux appels des Tunisiens au Liban, et que le ministère avait facilité leur rapatriement via l'ambassade de Tunisie en Jordanie. Les frais de voyage ont été pris en charge par l'Office des Tunisiens à l'étranger.

Quatorze personnes ont ainsi été rapatriées sur une centaine de demandes, les autres devant suivre dans les prochains jours grâce à une coordination avec la Middle East Airlines (compagnie aérienne libanaise) et la Royal Jordanian Airlines.

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Concernant les Tunisiens résidant en Iran, Mme Abdelbaki a indiqué que 95 ressortissants tunisiens y vivent, dont 17 ont déjà exprimé leur souhait de rentrer et sont rentrés la semaine dernière.

Khawla, une Tunisienne rapatriée du Liban, a déclaré que de nombreux bâtiments avaient été endommagés dans la banlieue sud de Beyrouth où elle résidait et qu'elle n'avait jamais connu une telle situation en 14 ans de séjour au Liban.

Elle a salué la réactivité de l'Etat tunisien et le rôle de l'ambassade dans l'organisation du rapatriement.

Plus de 230 Tunisiens vivent au Liban, majoritairement dans la banlieue sud de Beyrouth, à Tyr et Saïda, ou dans l'Ouest du pays. La plupart sont binationaux ou des Tunisiennes mariées à des Libanais.