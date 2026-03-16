Tunisie: Alerte météo - Grêle, pluies et vents forts attendus sur le pays ce soir

Selon la dernière mise à jour de l'Institut National de la Météorologie (INM), la nuit de dimanche s'annonce instable sur l'ensemble du pays. Des nuages parfois denses couvriront la plupart des régions, accompagnés de pluies parfois orageuses et localement abondantes dans le sud-est.

Des chutes de grêle pourront également se produire dans certaines zones limitées.

Le vent soufflera du secteur ouest : fort près des côtes et dans le sud, modéré à relativement fort ailleurs. La mer sera très agitée à houleuse au nord et agitée à localement très agitée le long des côtes est.

Les températures nocturnes seront en baisse : entre 2 et 7 °C dans les zones occidentales du nord et du centre, avec possibilité de chutes de neige dans les zones montagneuses supérieures à 1000 mètres, et entre 7 et 11 °C dans le reste des régions.

Les autorités et les habitants sont appelés à la prudence, notamment dans les zones à risque d'inondation ou de verglas en altitude.