Tunisie: Sidi Bouzid - Une voiture chargée de carburant s'embrase, le conducteur meurt

Un accident de la route survenu dimanche 15 mars 2026 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid a fait un mort après l'incendie d'un véhicule transportant du carburant.

Selon les premières informations, la victime est le conducteur d'une voiture chargée de carburant qui a pris feu à la suite de la collision. Le conducteur de l'autre camion impliqué dans l'accident a, quant à lui, survécu.

L'accident s'est produit à la suite d'un violent choc entre les deux véhicules au niveau de la localité de Ksas Sedra, sur la route reliant Sidi Bouzid à Souk Jedid.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, tandis que les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin d'établir les responsabilités.