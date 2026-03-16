Tunisie: Sidi Bouzid - Une voiture chargée de carburant s'embrase, le conducteur meurt

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un accident de la route survenu dimanche 15 mars 2026 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid a fait un mort après l'incendie d'un véhicule transportant du carburant.

Selon les premières informations, la victime est le conducteur d'une voiture chargée de carburant qui a pris feu à la suite de la collision. Le conducteur de l'autre camion impliqué dans l'accident a, quant à lui, survécu.

L'accident s'est produit à la suite d'un violent choc entre les deux véhicules au niveau de la localité de Ksas Sedra, sur la route reliant Sidi Bouzid à Souk Jedid.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, tandis que les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin d'établir les responsabilités.

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