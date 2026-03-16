Afrique: Tozeur - L'odyssée thermale qui réinvente le tourisme saharien

Le Sud tunisien s'apprête à vivre une véritable révolution thermale. Alors que le tourisme de santé émerge comme le nouveau fleuron de la région, le projet d'envergure de Hammet el-Djérid vient transformer le désert en un sanctuaire de bien-être. Avec un investissement de 7 millions de dinars, cette future station ne se contente pas de valoriser les eaux de Tozeur : elle réinvente l'attractivité du Sahara pour en faire une destination d'exception, alliant ressourcement et prestige.

La Presse -- Alors que la Tunisie amorce un virage stratégique pour devenir une puissance incontournable du tourisme de santé en Méditerranée, le gouvernorat de Tozeur s'apprête à accueillir un projet phare qui redéfinit les contours de l'offre saharienne. À Hammet el-Djerid, l'émergence d'une station thermale de nouvelle génération marque le passage à un palier supérieur d'un secteur en pleine mutation.

Ce n'est plus seulement le dépaysement que l'on vient chercher aux portes du désert, mais une promesse de régénérescence nichée au coeur d'un investissement de 7 millions de dinars

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Sous l'égide de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, le projet de Hammet el-Djérid se dessine comme une pièce maîtresse du puzzle touristique tunisien. S'étendant sur une première phase de 3 hectares, cette infrastructure ne se contente pas d'exploiter les eaux de la région ; elle les sublime à travers un complexe moderne capable de rivaliser avec les grandes destinations internationales.

Cet investissement massif témoigne d'une volonté de diversifier le produit touristique national, en injectant de la valeur ajoutée là où la nature offre déjà ses plus beaux atouts.

Le thermalisme : nouveau moteur de croissance du Sud

L'importance de cette réalisation dépasse le cadre d'une simple infrastructure locale. Elle intervient à un moment charnière où la thalassothérapie et le thermalisme s'imposent comme des piliers de la résilience économique du pays. En installant ce pôle d'excellence dans le Sud, la saisonnalité est brisée, et le tourisme de santé attire une clientèle exigeante tout au long de l'année, offrant une stabilité inédite aux opérateurs locaux.

Le prestige est retrouvé, et Tozeur monte en gamme, attirant des flux touristiques à fort pouvoir d'achat, avides d'expériences authentiques alliées au confort médicalisé, et enfin l'ancrage territorial est renforcé. Ce projet agit comme un catalyseur de développement pour Hammet el-Djerid, créant un écosystème d'emplois directs et indirects autour des métiers du soin et de l'accueil.

Vers une hégémonie régionale du tourisme de santé

Cette station est le symbole d'une Tunisie qui regarde vers l'avenir, consciente que son «or bleu» et ses sources minérales sont des leviers de souveraineté économique. En couplant la magie des oasis à l'expertise reconnue de ses praticiens, Tozeur ne propose plus seulement un voyage, mais un véritable art de vivre. Le chantier de Hammet el-Djerid est la preuve tangible que le Sud tunisien ne se contente plus de suivre les tendances : il est désormais prêt à les dicter.