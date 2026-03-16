Tunisie: L'exposition « Femmes pour la paix » de Titanilla Eisenhart à la Galerie Saladin - Une ode à la résilience féminine

Le public découvrira notamment des dessins à la plume et à l'encre, portés par un trait vif et assuré, qui laisse apparaître une « force contenue» dans les figures féminines.

A ces oeuvres graphiques s'ajoutent des collages et des pièces en techniques mixtes, parmi lesquelles «La vie sur Mars», où l'artiste mêle images et textures dans une composition empreinte d'ironie et d'autodérision.

La Presse -- La Galerie Saladin accueille, en collaboration avec l'ambassade d'Autriche en Tunisie, l'exposition «Femmes pour la paix», consacrée au travail de l'artiste autrichienne Titanilla Eisenhart. Présentée du 14 mars au 7 avril 2026 dans le cadre lumineux de Sidi Bou Saïd, cette exposition invite à une immersion dans un univers plastique où l'engagement artistique se conjugue à une réflexion sensible sur la condition féminine.

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Depuis les années 1990, Titanilla Eisenhart développe la série «Damen » (Dames), un corpus d'oeuvres à travers lequel elle explore les multiples visages de l'identité féminine. Entre regard critique et dimension poétique, sa démarche met en lumière la force, la résilience et la dignité des femmes face aux violences symboliques et aux déséquilibres qui traversent les sociétés contemporaines. L'artiste interroge frontalement les structures de pouvoir et les logiques de domination qui façonnent l'histoire : qui déclenche les guerres ? Qui opprime les femmes ? Et qui en ramasse les morceaux ?

Pour cette exposition à Sidi Bou Saïd, Eisenhart déploie un langage artistique pluridisciplinaire. Le public découvrira notamment des dessins à la plume et à l'encre, portés par un trait vif et assuré, qui laisse apparaître une « force contenue » dans les figures féminines. A ces oeuvres graphiques s'ajoutent des collages et des pièces en techniques mixtes, parmi lesquelles «La vie sur Mars», où l'artiste mêle images et textures dans une composition empreinte d'ironie et d'autodérision.

« Dans ce travail, je pratique l'autodérision en revenant sur mon propre parcours. En tant qu'artiste indépendante et mère de trois enfants, j'ai travaillé pendant des décennies de manière non rémunérée à 90 %, et ce presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre. «La vie sur Mars» est une réflexion ironique : la vie sur une autre planète serait-elle différente pour moi en tant que femme ? Ou bien la femme, en tant que «plus grande minorité» au monde, y serait-elle de nouveau exploitée ? », confie l'artiste.

L'exposition comprend également une oeuvre textile (une tapisserie d'art ) qui vient ancrer ce plaidoyer dans la matérialité du geste et confère à l'ensemble une dimension tactile et chaleureuse. A travers ces différentes formes, Eisenhart construit un récit visuel où s'entremêlent émotions, mémoire et résistance.

« Les représentations des femmes montrent leur amour, leur confiance, leurs espoirs vains, leur impuissance, leur satisfaction, leur peur et leur dégoût, mais aussi leur force de survie », souligne l'artiste.

Figure active de la scène artistique internationale, Titanilla Eisenhart a présenté son travail dans plusieurs grandes capitales culturelles, notamment au Belvedere Palace à Vienne, mais aussi à New York, Paris ( à la Galerie Planète Rouge ) ainsi qu'à Mexico City et Bratislava. Sa présence à Tunis constitue ainsi une nouvelle étape dans ce parcours international et offre au public tunisien l'occasion de découvrir une oeuvre engagée où l'art se fait espace de dialogue, de mémoire et de réflexion sur la place des femmes dans la quête d'un monde plus pacifique.