Tunisiens se retrouvant dans les pays sujets aux tensions - Dernières nouvelles et état des lieux

Dans une déclaration accordée à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), Beya Abdelbaki, représentante du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que pour ce qui est des Tunisiens résidant actuellement en Iran, leur nombre s'élève à 95 personnes.

Mme Abdelbaki a précisé que 17 parmi eux ont déjà regagné le sol national au cours de la semaine dernière. Et ce, après avoir exprimé leur souhait de rentrer.

Elle a ajouté que cette opération de retour s'est déroulée dans le cadre du suivi de la situation des Tunisiens à l'étranger et en coordination avec les différentes structures concernées.

Evacuation du Liban via la Jordanie

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Par ailleurs, quatorze Tunisiens, en provenance de la capitale jordanienne, Amman, sont arrivés cet après-midi du dimanche 15 mars 2026, à l'aéroport international de Tunis-Carthage à bord d'un vol de la Royal Jordanian. Ils ont été évacués du Liban, qui connaît actuellement des conditions sécuritaires critiques, tout comme c'est le cas dans d'autres pays de la région du Golfe et du Moyen-Orient.

A ce sujet, Beya Abdelbaki, a déclaré que le ministère a traité ce dossier en communiquant avec les ressortissants présents au Liban, lesquels avaient lancé des appels à la Présidence de la République pour solliciter leur évacuation et assurer leur retour en Tunisie.

Elle a souligné que la Présidence de la République a répondu favorablement à leur demande. Le ministère des Affaires étrangères a, par ailleurs, facilité leur retour via l'ambassade de Tunisie en Jordanie, qui a assuré leur transit depuis le Liban. Elle a également précisé que les frais de rapatriement ont été pris en charge par l'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE), qui a procédé à l'achat des billets d'avion.

Mme Abdelbaki a également précisé que le retour de ces 14 Tunisiens a été assuré sur un total de 100 demandes de rapatriement, en attendant d'organiser le retour des autres ressortissants par vagues successives lors de prochains vols dans les jours à venir.

Elle a affirmé que la coordination est en cours avec la Middle East Airlines (MEA) et la Royal Jordanian pour garantir la disponibilité des sièges nécessaires.

Veille permanente

Il est à noter que le nombre de Tunisiens résidant au Liban s'élève à plus de 230 citoyens, principalement répartis entre la banlieue sud de Beyrouth, les villes de Tyr (Sour) et Sidon (Saïda), ainsi que certaines régions de l'ouest.

Il convient de rappeler que la mission diplomatique tunisienne au Liban avait publié un communiqué, dès le premier jour des frappes, appelant les membres de la communauté tunisienne à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes des autorités locales en la matière.