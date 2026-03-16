Tunisie/Algérie: Khaled Ben Yahia nommé entraîneur du MC Alger jusqu'en 2027

Le MC Alger a annoncé dimanche la nomination de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia à la tête de son équipe première, avec un contrat qui s'étendra jusqu'en juin 2027. Il succède au technicien sud-africain Rhulani Mokwena, qui a présenté sa démission la veille afin de rejoindre le championnat libyen.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la direction du club algérois a précisé que le nouvel entraîneur prendra ses fonctions dès dimanche soir afin de préparer le prochain match du championnat, prévu mercredi face à l'USM Khénchela.

Le club a expliqué que le choix de Khaled Ben Yahia s'est imposé naturellement en raison de sa bonne connaissance de la maison mouloudéenne et de son précédent passage jugé très positif à la tête de l'équipe.

Lors de son dernier mandat avec le « Doyen », le technicien tunisien avait en effet conduit le club vers le titre de champion d'Algérie ainsi que la Supercoupe d'Algérie. Sous sa direction, le MC Alger avait également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, signant l'un des parcours les plus marquants du club sur la scène continentale.

Ces résultats ont convaincu la direction du club de faire de nouveau appel à ses services afin de poursuivre la dynamique sportive de l'équipe.