Afrique: Espérance - Al Ahly - Voici les compositions officielles

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance sportive de Tunis accueille, ce dimanche 15 mars 2026 à partir de 22h00, Al Ahly d'Égypte au stade Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Pour cette affiche très attendue, l'entraîneur de l'Espérance a aligné la formation suivante : Béchir Ben Saïd dans les buts, avec une défense composée de Hamza Jelassi, Mohamed Amine Tougaï, Mohamed Amine Ben Hamida et Mohamed Dräger. Au milieu de terrain figurent Onuche Ogbelu, Houssem Tka et Moaz Haj Ali, tandis que l'attaque est formée par Jack Diarra, Yan Sasse et Florian Danho.

De son côté, Al Ahly débute la rencontre avec Mostafa Shobeir dans les cages. La ligne défensive est composée de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hady Riad et Youssef Belamri. Le milieu de terrain est animé par Ahmed Nabil Koka, Aliou Dieng et Emam Ashour, alors que le trio offensif est constitué de Trezeguet, Achraf Bencharki et Ahmed Sayed Zizo.

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