Cameroun: Triomphe de la 40e promotion de l'Emia 335 nouveaux officiers

L'École Militaire Interarmées (EMIA) a célébré la sortie officielle de la 40e promotion baptisée « Paix, Intégration et Développement », marquant l'accession de nouveaux officiers au sein des Forces de Défense et de Sécurité camerounaises.

La cérémonie solennelle s'est tenue à la cour d'honneur de la Brigade du Quartier Général à Yaoundé. Elle a été présidée par le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, représentant le Chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, Chef suprême des Forces armées.

L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des officiers généraux et officiers supérieurs, ainsi que de nombreuses familles des lauréats venues assister à ce moment historique dans la carrière de leurs proches.

335 nouveaux officiers pour servir la Nation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La 40e promotion de l'EMIA compte 335 élèves officiers issus de divers horizons académiques et professionnels. Parmi eux figurent d'anciens sous-officiers, des diplômés de l'enseignement supérieur ainsi que des médecins militaires. La promotion accueille également des élèves officiers venus de pays amis, notamment la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, la Guinée, le Gabon et le Niger.

Cette promotion se distingue également par une forte participation féminine avec 52 femmes, illustrant la dynamique de féminisation progressive des Forces de Défense camerounaises.

Trois années de formation rigoureuse

Entrés à l'école en février 2023, les élèves officiers ont suivi une formation intensive alliant enseignement académique, entraînement militaire, stages d'aguerrissement et exercices opérationnels sur différents sites du territoire national.

Le programme visait à former des chefs militaires capables de faire face aux défis sécuritaires contemporains, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les nouvelles menaces liées au cyberespace.

Une cérémonie marquée par la remise des épaulettes

Point culminant de la cérémonie, la remise des épaulettes aux aspirants a consacré leur entrée officielle dans le corps des officiers. La cérémonie s'est poursuivie par un défilé militaire réunissant plusieurs composantes des Forces de Défense et de Sécurité.

Baptisée « Paix, Intégration et Développement », cette promotion incarne les valeurs de cohésion nationale, de stabilité et de progrès auxquelles aspirent les autorités camerounaises. Les nouveaux officiers sont désormais appelés à porter ces idéaux dans l'exercice de leurs responsabilités au service de la Nation.