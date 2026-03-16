Sénégal: La politique résume le menu des quotidiens

Dakar — Les sujets politiques sont les plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne, dont plusieurs titres reviennent sur la rencontre entre le chef du parti Pastef au pouvoir et ses soutiens.

"Réuni avec les leaders de la coalition APTE, ce samedi, lors d'un Ndogou politique, le leader de Pastef a enchaîné, ce dimanche, avec le secrétariat national de son parti", rapporte le journal Le Quotidien. "Au cours de ces deux rencontres, écrit le journal, il a affiché une détermination sans faille : entre refus de démissionner, ambitions territoriales pour 2027 et préparation de la présidentielle de 2029. Ousmane Sonko clarifie sa stratégie. Il veut rester le maître d'oeuvre du jeu politique, prêt à engager le 'rouleau compresseur' de ses alliances".

Pour le quotidien L'info, Ousmane Sonko "reste à la Primature et fait cap sur la Palais en 2029". Le quotidien Tribune, sur le même sujet, fait observer que la coalition soutenant le Premier ministre, APTE, et "Diomaye Président", celle du chef de l'Etat, "vont se frotter aux locales avant la présidentielle" de 2029. "Tête-à-tête de Ousmane Sonko avec ses alliés de la coalition APTE, une semaine après l'assemblée générale de la coalition 'Diomaye Président' présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye : la guerre de positionnement s'intensifie au sommet de l'Etat", relève Sud Quotidien.

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Walfquotidien relaie, à ce sujet, l'analyse du professeur Maurice Soudieck Dione, agrégé en sciences politique. "Ce jeu donne à constater l'expression d'une 'intelligence stratégique' de part et d'autre", estime cet analyste. Il y a aussi cette déclaration de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall au sujet du président de la République et de son Premier ministre : "Ils perdront le pouvoir comme ils l'ont obtenu", a-t-il dit dans des propos rapportés par Sud Quotidien par exemple.

Le quotidien Les Echos reprend une version plus explicite des déclarations de l'ancien édile de la capitale sénégalaise : "Ils ont parlé jusqu'à arriver au pouvoir ; ils vont parler jusqu'à le perdre".

L'info retient que "Khalifa Sall sort du silence" pour décocher "de violentes flèches contre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko [...]". M. Sall, leader de la plateforme Taxawu Senegaal, "a appelé à la mise en place d'une opposition forte et capable de constituer une alternative face au pouvoir", souligne L'As.

Le même journal s'intéresse par ailleurs à la "polémique sur les contrats pétroliers, gaziers et miniers", en se faisant l'écho de la sortie de l'Alliance pour la République (APR), le parti de l'ancien président Macky Sall. "L'APR rejette le narratif d'Ousmane Sonko", peut-on lire à la une de ce quotidien, en allusion au fait que l'actuel chef du Gouvernement considère que plusieurs contrats pétroliers et gaziers conclus sous l'ancien régime sont "inéquitables" et défavorables à l'Etat du Sénégal.