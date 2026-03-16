Sénégal: Des billets noirs d'une contrevaleur de 1 milliard de francs CFA saisis par la subdivision des douanes de Kaolack

Kaolack — Des éléments de la subdivision des douanes de Kaolack (centre) ont saisi, ce week-end, des billets noirs d'une contrevaleur de 1 milliard de francs CFA, suite à l'interpellation de trois individus à Dioffior, dans la région de Fatick (ouest), a-t-on appris de la division de la communication et des relations publiques des douanes sénégalaises.

Cette saisie a été opérée dans le cadre d'une opération "coup de poing" contre la criminalité financière, rapporte la même source, précisant qu'il s'agit de 695 coupures de billets noirs de 100 dollars et de 2931 coupures de billets noirs de 500 euros, pour une contrevaleur totale estimée à 1 001 057 125 francs CFA.

L'action ayant permis de déjouer une opération de lavage planifiée depuis un pays frontalier et devant se dérouler dans les îles du Saloum - rayon Djifère-Fimela-Dionewar -, a nécessité la mise sur pied d'un dispositif de surveillance et de filature montée après exploitation d'un renseignement.

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Les agents des brigades mobiles des douanes de Kaolack et du Poste des douanes de Keur Moussa, engagés dans l'opération, ont ainsi mené "une filature discrète et adaptée" qui a abouti à l'interpellation de trois individus à Dioffior, dans la région de Fatick (ouest), en possession desdites coupures. Les prévenus, placés en garde à vue, seront déférés dans les prochaines heures au parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack, assure la division de la communication et des relations publiques de la DGD. Cette nouvelle saisie intervient après d'autres opérées récemment dans la même zone et portant sur 730 millions de francs CFA.