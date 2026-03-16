Ile Maurice: Un motocycliste de 64 ans perd la vie dans une collision

16 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Un tragique accident de la route s'est produit tôt ce lundi matin à Union-Vale, dans la région de Plaine-Magnien.

Une collision entre une motocyclette et un véhicule léger a coûté la vie à Ram Aubeeluck, âgé de 64 ans. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pas survécu à ses blessures. Selon les premières informations, le test d'alcoolémie effectué sur le conducteur du véhicule s'est révélé négatif. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

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