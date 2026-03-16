Ile Maurice: Des vendeurs dénoncent une décision du «District Council» et réclament une solution pour poursuivre leur activité

La tension est montée ce matin, lundi 16 mars, au Rivière-du-Rempart Garden. Plusieurs marchands de légumes qui y opèrent disent avoir été informés qu'ils devront quitter les lieux. Selon eux, des représentants du Rivière-du-Rempart District Council se sont rendus sur place samedi pour leur demander de retirer leurs marchandises et de libérer l'endroit dès lundi.

L'inquiétude et la colère se font sentir chez plusieurs marchands installés dans ce jardin. En petits groupes, certains se rassemblent pour discuter de la situation, visiblement stressés et incertains quant à l'avenir de leur activité.

«Nous vendons des légumes ici pour gagner notre vie», confie l'un des marchands, visiblement inquiet face à cette décision que plusieurs jugent injuste. Une marchande de poisson, qui a préféré garder l'anonymat, explique qu'elle travaille à cet endroit depuis plusieurs années et qu'il est difficile pour eux de partir. «Il y a beaucoup de marchands ici. Si nous devons arrêter de travailler ici, où allons-nous aller ? Beaucoup d'entre nous nourrissent leur famille grâce à ce travail. Ici, nous avons toutes les facilités : la banque, Mauritius Telecom, des supermarchés, une pharmacie et un dispensaire. Il y a beaucoup de passage et nous recevons le soutien des clients», dit-elle.

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La tension est palpable parmi les vendeurs qui craignent de perdre leur principal lieu de travail

Mme Sookun affirme, pour sa part, qu'elle travaille à cet endroit depuis 15 ans. «Tous les jours nous venons vendre ici. J'ai déjà acheté environ Rs 30 000 d'oignons pour continuer à travailler comme d'habitude», explique-t-elle. Même inquiétude chez Jean Christian : «C'est ici que nous gagnons notre vie. Nous espérons recevoir de l'aide. Nous sommes des êtres humains, nous voulons simplement travailler», confie-t-il.

Le député Sandeep Prayag s'est rendu sur place pour rencontrer les marchands et trouver une solution

Présent sur place, le député Sandeep Prayag a affirmé soutenir les marchands et suivre la situation de près. Selon lui, ce problème est apparu la semaine dernière et concerne des marchands qui travaillent dans cette région depuis plusieurs années. «Je ne pense pas qu'il faille les faire partir. Ils ont reçu l'ordre de quitter l'endroit, mais nous avons déjà discuté avec l'équipe du conseil de village et lors des dernières élections villageoises de la nécessité d'avoir un mini-marché ici pour ces marchands», explique-t-il.

Il ajoute comprendre les difficultés auxquelles ces familles sont confrontées. «Ces personnes doivent nourrir leur famille. Je leur demande un peu de patience. Je vais demander des explications au conseil de district et faire une requête au ministère pour que cette décision soit mise en attente. Je ferai cette demande dès aujourd'hui», dit-il.

(De g. à dr.) Shantaram Somiah, Deesha Prayag et Reshad Eckbarally étaient présents sur les lieux pour suivre la situation et écouter les préoccupations des marchands de légumes. Des membres du conseil de village étaient également présents, dont Deesha Prayag, Reshad Eckbarally et Shantaram Somiah. Selon eux, il est important de régulariser la situation des marchands. Ils affirment avoir déjà soulevé cette question au niveau du conseil et indiquent avoir appris que vendredi dernier, des officiers seraient venus sur place pour demander que toutes les structures soient enlevées, sous peine d'être démolies.

Légumes et produits frais vendus au Rivière-du-Rempart Garden, un lieu de travail pour plusieurs familles. Les marchands espèrent désormais qu'une solution sera trouvée afin qu'ils puissent continuer à travailler.