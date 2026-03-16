Ile Maurice: Une motocyclette incendiée après un accident impliquant un véhicule

Un incident s'est produit dans l'après-midi du samedi 15 mars à Queen-Victoria, dans l'est du pays. Une motocyclette a été retrouvée complètement calcinée après un accident de la route impliquant un véhicule.

Suite à un appel, des policiers ont découvert une motocyclette entièrement endommagée par les flammes. L'incendie avait toutefois déjà été maîtrisé par les pompiers du Flacq Fire and Rescue Services. Entre-temps, le conducteur de la motocyclette et son passager, deux jeunes habitants de Queen-Victoria âgés de 21 et 22 ans, avaient été transportés à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth, à Constance, par des volontaires après avoir chuté de leur véhicule lors de l'accident.

Dans sa déposition, le motocycliste a expliqué qu'un fourgon aurait percuté leur motocyclette, provoquant leur chute. Il a également affirmé que le conducteur du véhicule était muni d'un sabre, ce qui les aurait poussés à quitter précipitamment les lieux après l'accident. À leur retour sur place quelque temps après, ils ont découvert leur motocyclette était en feu. Le motocycliste soupçonne le conducteur du fourgon d'avoir volontairement incendié le deux-roues.

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Les deux jeunes hommes ont reçu des soins à l'hôpital avant d'être autorisés à rentrer chez eux. Un alcootest pratiqué sur le conducteur de la motocyclette s'est révélé négatif. La zone où s'est produit l'incident n'est pas couverte par des caméras de surveillance. Le Scene of Crime Office a été informé et une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire et d'identifier le conducteur du véhicule impliqué.