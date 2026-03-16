Ile Maurice: L'«INS Trikand» renforce la coopération maritime lors de son escale

Le navire de guerre indien INS Trikand a fait escale au Port-Louis Harbour dans le cadre des célébrations de la Fête nationale. Arrivé le 10 mars, le bâtiment de la marine indienne est resté dans les eaux mauriciennes jusqu'au 13 mars et a participé à plusieurs activités en collaboration avec la National Coast Guard.

Lors de cette visite, plusieurs exercices professionnels et sessions de formation ont été organisés à bord du navire. Ces activités ont notamment porté sur la veille sécurisée à la passerelle, les pratiques d'ingénierie et les opérations à bord, ainsi que sur les opérations portuaires et aériennes à partir du pont d'hélicoptère. L'objectif était de renforcer la coopération et le partage d'expertise entre les marines indienne et mauricienne.

La plateforme d'hélicoptère à bord du «INS Trikand», utilisée pour les opérations aériennes et les missions de surveillance maritime en mer.

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Selon les responsables présents, la coopération maritime entre les deux pays est essentielle pour assurer la sécurité dans la région. Les patrouilles et exercices permettent notamment de surveiller les zones maritimes et de détecter toute activité illégale en mer, comme la pêche illégale ou d'autres infractions maritimes. Lorsque de telles activités sont détectées, les autorités interviennent afin d'appréhender les contrevenants et de les ramener à Maurice pour les procédures nécessaires.

Construit comme une frégate de classe Talwar, l'INS Trikand mesure près de 125 mètres de long et peut atteindre une vitesse d'environ 30 noeuds. Le navire dispose d'un équipage d'environ 180 membres, dont 18 officiers. Il est équipé de radars avancés, de systèmes de surveillance maritime et de plusieurs systèmes d'armement destinés à la défense aérienne, aux opérations anti-navires et à la lutte anti-sous-marine. Le bâtiment peut également embarquer un hélicoptère naval pour soutenir les opérations en mer.

Lors de la visite du navire, il a également été possible d'apercevoir l'espace spécialement aménagé pour l'hélicoptère à l'arrière du bâtiment. Cette plateforme sert aux opérations aériennes et permet le décollage et l'atterrissage d'un hélicoptère naval utilisé pour des missions de surveillance maritime, de recherche ou d'assistance en mer.

Le jeudi 12 mars, le navire a ouvert ses ponts au public entre 10 h et 16 h, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir son fonctionnement et d'échanger avec les membres de l'équipage. Lors de cette visite, le bâtiment était également décoré de plusieurs drapeaux afin de rendre hommage à la fête nationale.