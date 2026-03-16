Ile Maurice: Les réserves extérieures dépassent Rs 415 milliards

Les dernières données du bilan de la Bank of Mauritius pour la période allant de février 2025 à février 2026 montrent un renforcement de la position extérieure du pays. L'élément le plus marquant reste la forte progression déréserves et actifs détenus à l'étranger par la banque centrale, qui constituent un indicateur clé de la solidité financière d'une économie.

En un an, ces actifs extérieurs nets sont passés de Rs 337 milliards en février 2025 à Rs 415,3 milliards en février 2026, soit une hausse d'environ 23 %. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des placements et avoirs de la banque centrale à l'étranger, tandis que ses engagements envers les non-résidents ont évolué de manière plus modérée. Ce mouvement reflète un renforcement des réserves financières du pays et offre un coussin de sécurité supplémentaire face aux chocs économiques internationaux.

Dans le même temps, la base monétaire, c'est-à-dire l'argent directement créé par la banque centrale et circulant dans l'économie, a légèrement augmenté. Elle est passée de Rs 190,5 milliards à Rs 206 milliardssur la période. Cette hausse s'explique surtout par l'augmentation des fonds que les banques commerciales déposent auprès de la banque centrale, signe que le système bancaire dispose toujours d'un niveau de liquidité confortable.

Un autre élément intéressant concerne la relation financière entre l'État et la banque centrale. Les chiffres montrent que le gouvernement détient davantage de dépôts à la banque centrale que celle-ci ne détient de créances sur l'État, avec un solde négatif d'environ Rs 19,7 milliards en février 2026. En d'autres termes, la banque centrale ne finance pas directement les dépenses publiques, ce qui est généralement considéré comme un signe de gestion monétaire prudente.

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Dans l'ensemble, ces données indiquent que le bilan de la Banque de Maurice se renforce grâce à ses actifs extérieurs, tandis que le système bancaire continue de bénéficier d'une liquidité relativement abondante.