Angola: Liga Unitel Girabola 2025-26 - Petro concède le nul à domicile face à Wiliete

Luanda — Petro de Luanda a concédé le match nul 1-1 face à Wiliete de Benguela, lors de la 18e journée du Championnat national senior masculin de football « Liga Unitel Girabola 2025-26 », disputée ce samedi au Stade 11 de Novembro.

Les visiteurs ont ouvert le score par l'intermédiaire de Yano, tandis que Tiago Reis a égalisé pour le Petro de Luanda.

Malgré ce match nul, les « tricolores » restent en tête du classement avec 46 points. L'équipe de Benguela occupe la troisième place avec 39 points, à égalité avec le Primeiro de Agosto, deuxième, qui jouera dimanche à domicile contre le Primeiro de Maio de Benguela.