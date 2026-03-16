Angola: Soyo forme des poissonnières à la manipulation du poisson

Soyo — Soixante femmes poissonnières de la municipalité de Soyo, province du Zaire, ont suivi samedi, une formation sur les bonnes pratiques de manipulation du poisson et la gestion durable des micro-entreprises, dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et de rentabilité de leur activité.

Organisée par la Fondation Kissama, la formation a duré six jours et a permis aux participantes d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les techniques appropriées de conservation, de transformation et de commercialisation du poisson.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, le coordinateur de soutien aux femmes poissonnières de la Fondation Kissama, Alberto Gabriel, a dit que cette initiative visait aussi à préparer les bénéficiaires à la future création d'un marché communautaire spécifique à la vente de poisson dans la municipalité de Soyo, avec des conditions adéquates d'hygiène et d'organisation.

Selon le coordinateur, en plus des certificats, les participantes vont encore recevoir des kits professionnels composés de seaux, couteaux, bacs plastiques et gants, entre autres matériels nécessaires à leur activité.

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Le projet est financé par les compagnies pétrolières opérant dans le bloc 15, notamment ExxonMobil Angola, ANPG, Sonangol, Etu Energias et Licuanor, a-t-il indiqué.

Mais aussi, a-t-il ajouté, l'initiative bénéficie du partenariat de l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) et de l'administration municipale de Soyo.

De son côté, le chef du département INAPEM au Zaïre, Rodrigues Ambrósio, a déclaré que son institution s'apprêtait à soutenir la formalisation et la certification des activités des poissonniers, en facilitant l'accès aux microcrédits et autres aides.

À cette fin, il a encouragé les vendeuses à se regrouper en associations ou coopératives.

Pour Celestino Zacarias Ólo, maire adjoint de Soyo, du secteur économique et communautaire qui a présidé la clôture de la formation, est en cours d'analyse profonde, le dossier de la création d'un marché spécifique pour la commercialisation du poisson dans la municipalité.

Le responsable a salué l'initiative de la Fondation Kissama, car elle va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des poissonnières et à la diversification économique et la promotion de l'auto-emploi comme priorité du Gouvernement angolais.