Angola: IGAPE et la société OnTour signent un contrat d'exploitation hôtelière à Soyo

Luanda — Un contrat de transfert du droit d'exploitation et de gestion avec option d'achat de quatre unités hôtelières dans la ville de Soyo, province du Zaire, a été récemment paraphé entre l'Institut de Gestion des Actifs et des Avoirs de l'État (IGAPE) et la société OnTour, Lda, filiale du groupe Omatapalo.

Un communiqué de presse transmis vendredi à l'ANGOP, indique que l'accord concerne l'hôtel Bina et les unités du réseau IU (tours A, B et C), marquant ainsi la conclusion du processus de privatisation de ces unités hôtelières.

Le document souligne que cet accord a une durée de 12 ans et, pendant cette période, OnTour, Lda s'engage à réaliser des investissements dans la maintenance et la modernisation des infrastructures, grâce à un modèle de contrepartie financière avec des loyers fixes et variables, garantissant la viabilité économique du projet et la sauvegarde des intérêts de l'État.

En vertu du contrat, ajoute le communiqué, OnTour, Lda assume la responsabilité de la réhabilitation et de la mise en service des unités dans un délai maximal de 24 mois.

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Cité dans le communiqué, le président du Conseil d'administration du Groupe Omatapalo, Pedro Santos, a considéré la gestion d'exploitation de ces hôtels comme une opportunité pour consolider la présence d'OnTour dans les différentes provinces du pays.

« Nous avons l'intention de transformer chaque unité en une référence dans le secteur, capable d'attirer les touristes nationaux et internationaux, et cette étape renforcerait notre engagement envers la croissance du secteur hôtelier. Mais, en plus d'enrichir et d'augmenter l'offre dans la région, nous allons créer des emplois et contribuer de manière significative au développement économique et social de la région », a-t-il déclaré.

En plus de cette acquisition, OnTour assume déjà, dans son portefeuille, la gestion opérationnelle du Flow Hotel à Benguela, du Mumba Lodge dans la province de Huíla, et assumera cette année la gestion du Flow Hotel Luanda, situé dans le nouvel aéroport international Dr. Antônio Agostinho Neto.

La signature de ces contrats constitue une étape importante dans l'expansion du Groupe Omatapalo dans le secteur hôtelier et renforce sa position en tant que référence en gestion hôtelière dans le pays.