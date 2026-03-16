Ile Maurice: Paul Bérenger lance un «keep trying» aux journalistes

Une réunion des parlementaires de la majorité s'est tenue cet après-midi au Prime Minister's Office , en présence notamment de Paul Bérenger et d'autres membres du Mouvement militant mauricien (MMM).

À l'issue de cette rencontre, le leader du MMM a brièvement échangé avec la presse. Interrogé sur un éventuel départ du MMM du gouvernement, Paul Bérenger s'est contenté de lancer aux journalistes : « Keep trying », sans donner davantage de précisions.

De leur côté, les autres membres du MMM présents ont refusé de commenter la situation. Ils ont toutefois indiqué que des décisions pourraient être prises lors du Bureau politique du parti, prévu vers 16 h 30 aujourd'hui. Cette réunion en interne devrait permettre aux dirigeants mauves de discuter de la conjoncture politique et de déterminer la position officielle du parti.