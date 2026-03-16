Angola: L'opération « Raspa Raspa » a saisi plus de sept mille caisses de poisson

Cacuaco — Sept mille cinq cent caisses de poisson, 30 tonnes de sel, 118 kg de petits poissons, cinq moteurs d'embarcations et trois barges ont été saisis lors de l'opération dénommée « Raspa Raspa », réalisée du 9 au 13 mars, en mer et à terre, par l'Unité technique de Luanda du Comité de Gestion coordonnée des Frontières (CGCF).

Cette action a eu pour objectif de lutter contre la pêche illégale et irrégulière dans le secteur de la pêche, afin de protéger les ressources marines et de garantir la légalité de la pêche.

Dans ce cadre, le coordinateur de l'Unité technique de Luanda pour la gestion coordonnée de frontières (CGCF), Denis Mingiedi, a souligné la complexité opérationnelle dans ce secteur et la nécessité d'une surveillance accrue pour permettre à l'État de percevoir davantage de recettes.

Selon le responsable, si la pêche ne respecte pas les normes établies, on peut retirer n'importe quel poisson en mer, la pratique pourrait avoir un impact négatif et compromettre l'activité de pêche.

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Denis Mingiedi a fait savoir que nombre de contrevenants savent à quel point cette activité est rentable et choisissent de la pratiquer même sans être qualifiés.

Le coordinateur a confié que les produits saisis avaient été acheminés vers la 3e région fiscale qui couvre les provinces de Luanda, Bengo et Icolo Bengo.

« Nous avons besoin de la mise en place de mesures très sévères pour décourager toute pratique nuisible dans ce secteur », a-t-il conclu.