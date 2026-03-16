Angola: Uíge - La déléguée des anciens combattants souligne l'importance historique du 15 mars

Uíge — La déléguée provinciale des anciens combattants et vétérans de la patrie à Uíge, Maria Odeth Pinto, a souligné, ce vendredi, dans la municipalité de Sanza-Pombo, l'importance historique du 15 mars 1961, date qui marque l'essor de la lutte armée de libération nationale en Angola.

S'exprimant lors de l'événement, en prélude aux célébrations du 65e anniversaire du 15 Mars, la déléguée a insisté sur le fait que cette date représente un jalon de courage et de détermination du peuple angolais dans la lutte contre le colonialisme et la conquête de l'indépendance nationale.

Selon elle, la province d'Uíge occupe une place prépondérante dans cette histoire, car elle fut l'une des régions où se sont déroulées d'importantes actions de l'insurrection armée, marquant le début d'une nouvelle phase de la lutte de libération.

Au cours de la cérémonie, les précurseurs de la lutte armée ont également été honorés, en reconnaissance de leur contribution à l'obtention de la liberté et de la souveraineté du pays.

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À cette occasion, des cartes ont également été distribuées aux bénéficiaires de la municipalité de Sanza-Pombo, une mesure visant à garantir l'accès des anciens combattants et vétérans de la patrie aux droits et prestations inscrits dans la loi.

La déléguée provinciale a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à poursuivre la mise en oeuvre de politiques publiques visant à honorer les anciens combattants, reconnaissant ainsi le rôle historique qu'ils ont joué dans la construction de la nation.

Des représentants du gouvernement, des anciens combattants et vétérans de la patrie, des autorités traditionnelles et ecclésiastiques, entre autres, ont assisté à l'événement.