Angola: Bengo enregistre 429 cas de violence contre les enfants signalés

Caxito — Le service provincial de Bengo de l'Institut National pour l'Enfance (INAC) a enregistré 429 cas de violence contre les enfants en 2025, soit une augmentation de 58 cas par rapport à l'année précédente, a annoncé ce vendredi à Caxito le directeur de cette institution, Luciano Chila.

Dans ce chiffre, il y a entre autres les cas d'abandon, d'accusation de sorcellerie, conflits de garde d'enfants, travail des enfants, fuite de paternité, négligence, kidnapping, traite des êtres humains, violence physique, psychologique et sexuelle à l'encontre de 188 petits garçons et 241 petites filles.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, Luciano Chila a informé qu'au cours de cette période, le service avait résolu 389 cas de violence envers les enfants, grâce au conseil et au soutien psychosocial, mais aussi 244 cas de conflits familiaux impliquant 187 enfants.

Dans la perspective de réunir les familles, l'INAC travaille en collaboration avec d'autres institutions en vue d'assurer le suivi des enfants et leur réintégration au sein de leurs familles, si nécessaire.

Cette année, l'INAC prévoit de relancer le projet « Municipalité amie d'enfants » et de donner une formation aux institutions qui travaillent avec les enfants des rues sur les procédures de prise en charge des cas et de campagnes de sensibilisation sur les violences sexuelles contre les enfants.