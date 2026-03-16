Madagascar: Tsarasaotra - Des commerces envahissent les abords de la rocade

Des commerces installés illégalement le long de la rocade de Tsarasaotra perturbent la circulation et exposent les usagers à des risques d'accident. Les autorités ont décidé de renforcer les contrôles.

Plusieurs commerces sont installés sur la digue du fleuve Mambakely ainsi qu'au bord de la Route nationale n°62, sur l'axe Tsarasaotra-Ivato. Ces activités sont considérées comme illégales. « Les clients et les automobilistes s'arrêtent souvent directement sur la chaussée pour effectuer leurs achats, perturbant ainsi la circulation sur cette artère rapide où la vitesse est élevée», explique Emilien Andrianasolo, un usager régulier de l'axe Tsarasaotra-Ivato.

Face à cette situation, les autorités ont décidé de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique et de prévenir les accidents de la circulation sur la voie rapide de Tsarasaotra.

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Une descente sur le terrain a été effectuée la semaine dernière par le préfet d'Antananarivo, accompagné des Forces de l'ordre et de plusieurs responsables administratifs. À la suite de cette visite, des mesures supplémentaires ont été décidées, notamment une inspection menée le 10 mars par la Police de l'Aménagement du territoire. Cette opération a permis de confirmer la présence de nombreux étals installés sans autorisation.

Respect de la loi

Plusieurs commerçants ont été informés que les emplacements qu'ils occupent ne sont pas autorisés pour des activités commerciales. Les autorités leur ont rappelé qu'aucune autorisation n'a été délivrée pour installer des points de vente ou construire des infrastructures sur les bords de route ou sur les digues. Par ailleurs, le stationnement des véhicules des clients directement sur la chaussée perturbe la circulation et peut entraîner de graves accidents pour les usagers.

Les autorités précisent toutefois que ces mesures ne visent pas à empêcher les citoyens de gagner leur vie, mais plutôt de faire respecter la loi et de préserver l'ordre public. Dans ce cadre, il appartient aux communes de déterminer les espaces autorisés pour les activités commerciales, afin de permettre aux vendeurs de poursuivre leurs activités dans un cadre légal, grâce à l'obtention d'autorisations officielles et au respect des obligations correspondantes.

Un délai a été ainsi accordé aux commerçants concernés pour régulariser leur situation et enlever les installations mises en place illégalement.

En parallèle, les citoyens sont également appelés à ne pas acheter dans ces commerces non autorisés. Selon les autorités, le fait de soutenir ces activités augmente les risques d'accidents de la circulation et favorise l'occupation illégale des espaces publics.

Les mesures prises visent avant tout à garantir la sécurité des citoyens et à prévenir les risques d'accidents. Les autorités réaffirment par ailleurs leur volonté d'appliquer strictement la loi et de maintenir l'ordre dans l'intérêt de tous.