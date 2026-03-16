Madagascar: Voirie - Des ordures s'entassent dans plusieurs quartiers de la capitale

À Antananarivo, plusieurs quartiers souffrent d'une accumulation inquiétante de déchets. Le ramassage se fait attendre. Les activités de ramassage des ordures ont été perturbées en raison de la grève des employés de la Société Municipale d'Assainissement (SMA). Dans plusieurs quartiers dont Anosy, Analakely, Andraisoro, Ambodifilao, Besarety, Tsiazotafo, 67ha et bien d'autres quartiers, l'impact est immédiat pour les habitants et les usagers de la ville. Les bacs à ordures débordent, les déchets s'accumulent dans les rues, et les odeurs qu'ils dégagent sont insupportables.

« Sans parler des perturbations de la circulation provoquées par ces ordures accumulées. L'odeur est vraiment nauséabonde, alors que nous devons passer ici très souvent », témoigne Samuel, un vendeur ambulant à Ambodifilao.

Les ordures restent plusieurs jours sans être ramassées. « Cette situation attire les mouches et rend l'environnement insalubre pour les enfants et les habitants », indique Fanjaniriana dans le quartier de Mandrangobato.

Parfois, il faut slalomer entre les tas d'ordures, ce qui devient dangereux, surtout aux heures de pointe. « On se demande quand la ville retrouvera enfin un minimum de propreté », confie un automobiliste qui circule quotidiennement à Besarety.

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Sur le terrain, la SMA est mobilisée. Les équipes s'activent à vider les bacs débordants et à ramasser les déchets éparpillés.

« Les équipes travaillent sur le terrain afin de rétablir la propreté, mais il faudra encore quelques jours avant que la situation autour des bacs à ordures retrouve un état normal », indique un communiqué de la Commune urbaine d'Antananarivo publié hier.

Les habitants espèrent que ces interventions permettront enfin de retrouver des rues plus propres et un environnement sain.