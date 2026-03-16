Madagascar: État civil - L'enrôlement biométrique déployé à l'échelle nationale

La Réforme de l'état civil et de l'identité (RECI) reste une priorité pour l'État, et l'enrôlement biométrique constitue une étape clé de ce processus. Après l'achèvement de la phase pilote à Atsimondrano, le Comité de pilotage (COPIL) s'est réuni jeudi dernier pour examiner et valider les résultats du Proof of Concept (POC), de la phase pilote, ainsi que le déploiement à grande échelle des kits biométriques dans tout le pays.

Au cours de cette réunion, chaque point important a été passé en revue et des mesures ont été prises pour définir les prochaines étapes. Les membres du COPIL ont ensuite validé à l'unanimité les résultats du POC et de la phase pilote.

À l'issue de cette approbation, les responsables nationaux issus des ministères concernés et les coordinateurs du projet ont donné leur accord pour le lancement de l'acheminement des kits. « Dès la semaine prochaine, toutes les parties prenantes se mobiliseront pour préparer le déploiement national de 2 500 kits », indique un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Cette initiative marque le début d'une étape majeure dans la modernisation de l'état civil à Madagascar.