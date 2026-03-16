Madagascar: Disparition - Dezy Ramasy tire sa révérence

16 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Une étoile s'est éteinte. Le football malgache est en deuil. La star du ballon rond, Désiré Rakotondramasy, connu sous l'appellation Dezy Ramasy, s'est éteint hier. L'ailier gauche évoluait pendant toute sa carrière de footballeur au sein du club majungais, Fortior de la côte Ouest (FCO), entre la fin des années 60 et 1984, soit pendant une quinzaine d'années.

Il formait, entre-temps, le Club M, la sélection à l'époque. Dezy Ramasy était connu pour sa puissante frappe du pied gauche aux côtés des anciens joueurs internationaux comme Augustin Baovola, Maître Kira, René Talé, Guy Kely, Charlot ou aussi le gardien de but Lala Be.

Avec l'équipe nationale, Dezy Ramasy et ses coéquipiers avaient raté la qualification à la Coupe d'Afrique des nations en 1973, éliminés par la Zambie, battus 0 à 3 à l'aller puis l'ayant battue 2 à 1 au match retour. L'équipe du Corps enseignant était le principal rival de son club majungais. En compétition africaine, FCO échouait d'entrée face à un club malawite après une victoire de 4-0 à l'aller et une défaite de 0-4 au retour.

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