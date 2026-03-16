Madagascar: Sport auto - Saison 2025, Mathieu, Juan et Nouroudine patrons de leur discipline

Ambiance conviviale.

La soirée de remise des trophées des champions de chaque discipline et catégorie du sport auto pour la saison 2025 s'est tenue samedi soir au Barea Food Court à Mahamasina. La saison a été marquée par la sixième étoile remportée par le pilote de l'Asacm, Mathieu Andrianjafy, dont quatre consécutives en rallye, le quatrième sacre de Juan Rakotojohary en slalom et le premier sacre national de Nouroudine Mamodaly en run.

Mathieu, copiloté l'an passé par Heri Possible, avait terminé en tête du classement général. Au volant d'une Evo X, l'équipage avait abandonné lors de la manche inaugurale, puis avait fini à la place de dauphin lors des deux manches suivantes. L'Enfant Terrible avait par la suite assuré la quatrième course et termina deuxième au Rallye Asacm. Champion national en M12 4RM, Matts caracole ainsi sur la plus haute marche du podium, crédité de 146 points, devant Faniry Rasoamaromaka (126,5) et Aro Kiady Rajemison (82). Le nouveau copilote de Mathieu, Heri Possible, remporte de son côté le titre national dans la catégorie Rookie.

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« Il a toujours le facteur chance. Dommage que Faniry n'ait pas pu disputer la dernière manche et le titre a été joué d'avance. J'ai rêvé d'un titre et j'en ai remporté six, c'est du bonus (…) Certes, c'est un record, et cela vous pousse à poursuivre », a souligné Mathieu. « Pour 2026, le calendrier se fait attendre, ce qui complique les négociations avec les sponsors. Nous ne pouvons pas avancer dans la préparation », a précisé le grand champion.

Le jeune pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary, dit Tovonen Jr, a fait un come-back impressionnant lors de la saison 2025 en arrachant son quatrième titre national en slalom. Il a aussi brillé dans la catégorie des jeunes et avait décroché le titre M11 en rallye. « J'ai pu remporter le titre grâce aux contributions de beaucoup de gens dans la préparation (...) Pour 2026, je veux rester réaliste à propos de mon ambition d'aller évoluer à l'étranger. Je suis ravi de savoir que des courses sur asphalte seront lancées cette année et cela me permettra de développer ma conduite, car il faut être polyvalent », a confié Juan. Le titre de champion de Madagascar des runs est revenu au pilote du Run Mada, Nouroudine Mamodaly. Il avait remporté haut la main le sacre après avoir dominé trois manches sur les quatre disputées. Mano Ramaheriniarivo est sacré vice-champion à sa toute première saison.

« Nous bouclons la saison avec cette cérémonie de remise des trophées. La dernière année du mandat a été une expérience très importante pour moi. Je suis candidat à l'élection du week-end prochain et le destin du sport auto est entre les mains des présidents des clubs. Mes priorités sont la promotion à l'international et la gestion dans la transparence », a livré le président par intérim de la FSAM, Jeannot Rabekoto. Le rideau tombe sur la saison 2025, l'élection du nouveau patron de la fédération du sport auto aura lieu le 21 mars. Deux candidats sont en course, en l'occurrence Jeannot Rabekoto et Henintsoa Arivony Ranarison.