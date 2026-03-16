Madagascar: Basketball 3x3 - Fiba Champions Cup, les Ankoay sombrent en Thaïlande

La participation des sélections nationales Ankoay à la FIBA 3x3 Champions Cup, qui s'est achevée dimanche en Thaïlande, aura permis de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir pour rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Opposées à des formations habituées au très haut niveau, les deux équipes malgaches ont éprouvé de grandes difficultés à s'imposer dans cette compétition relevée. En trois sorties, aucune des deux équipes n'a réussi à s'imposer.

Face à des puissances mondiales du 3x3, les Ankoay ont tenté de rivaliser mais l'écart reste encore significatif. Chez les hommes, les Ankoay ont néanmoins montré de belles séquences face à leurs adversaires. Leur prestation la plus convaincante reste celle face à l'Australie. Les Malgaches ont tenu tête aux Australiens avant de s'incliner de justesse sur le score de 17 à 21.

La confrontation avec les États-Unis s'est révélée beaucoup plus compliquée. Les Américains ont rapidement imposé leur puissance et leur intensité, creusant l'écart dès les premières minutes. Les Ankoay ont fini par céder 11 à 22 face à l'une des références mondiales de la discipline.

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Le match contre les Pays-Bas a offert un scénario plus accroché. Menés 2 à 8 en début de match, les Malgaches ont progressivement réduit l'écart. À 3 minutes 48 secondes de la fin, ils reviennent à 8-12, puis continuent leur remontée à 9-14 et 10-15. À vingt-cinq secondes du terme, les Ankoay se rapprochent encore à 15-19, mais les Néerlandais parviennent finalement à gérer leur avance pour s'imposer 19 à 16.

Des points à corriger

Du côté féminin, la marche a été encore plus haute pour les Ankoay. Les Malgaches ont été dominées lors de leurs trois rencontres face aux grandes nations présentes dans le tournoi. Elles se sont inclinées 5 à 21 face aux Américaines, puis sur le même score contre l'Australie, avant de céder 6 à 21 face aux Pays-Bas.

Pour le directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, Solofohery Angelot Razafiarivony, plusieurs facteurs expliquent ces résultats. « La fédération a fait l'effort d'envoyer les équipes suffisamment tôt pour se préparer. Mais nous avons perdu trop de ballons et manqué beaucoup de tirs. Chez les hommes, le stage effectué en Serbie a été un avantage. Pour les femmes, le constat est similaire avec trop peu de tirs réussis. Heureusement, les Women's Series permettront aux joueuses de corriger ces lacunes. Le tir et la défense devront être renforcés pour les deux équipes. Nous continuerons à travailler et nous ne nous décourageons pas malgré ces résultats », explique-t-il.

Malgré ce bilan difficile, cette participation constitue une étape importante dans la progression du basketball 3x3 malgache, confronté à l'exigence et au rythme du très haut niveau international. Dès maintenant, la préparation de la relève est une urgence.