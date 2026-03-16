Madagascar: PORTRAIT - Toky Raobisaona, le moteur de l'Essca

Âgé de 21 ans, Mihaja Tokiniaina Raobisaona, plus connu sous le surnom de Toky, s'affirme déjà comme l'un des jeunes meneurs les plus prometteurs du basketball universitaire malgache. Meneur de jeu de l'équipe de l'Essca Antananarivo, il est aujourd'hui l'un des éléments clés de son équipe dans le tournoi Smatchin Ao Tsara 2026.

Né le 24 septembre 2005 à Antananarivo, Mihaja Tokiniaina Raobisaona découvre très tôt sa passion pour la balle orange après avoir pratiqué la natation. À l'âge de huit ans seulement, il commence déjà à s'illustrer sur les terrains. Formé au sein du club Fandrefiala, son club de coeur, il gravit progressivement les échelons en collectionnant les titres nationaux dans les catégories de jeunes. Avec Fandrefiala, il remporte le championnat de Madagascar en U12, U14 et U16, s'imposant comme un joueur régulier et travailleur.

Son talent lui ouvre rapidement les portes de la présélection nationale. En 2022, il figure parmi les joueurs retenus pour l'AfroBasket U18 2022 organisé à Madagascar. Mais le jeune meneur est recalé parmi les joueurs retenus pour la Coupe du monde en 2023. Une déception qui ne l'a pourtant pas détourné de son objectif. Depuis, Toky continue de travailler pour franchir un nouveau cap. Son dernier fait marquant sur la scène nationale reste une place de vice-champion de Madagascar dans la catégorie U20.

En parallèle du sport, Mihaja Tokiniaina Raobisaona accorde une grande importance à ses études. Actuellement en troisième année en option management à l'ESSCA, il parvient à concilier avec sérieux sa formation académique et sa carrière sportive.

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Du haut de ses 1,77 m, le jeune meneur est aujourd'hui considéré comme le véritable moteur du jeu de l'Essca. Lors des rencontres du Smatchin, la plupart des offensives passent par lui. Vision du jeu, distribution de balle et capacité à accélérer le rythme font de lui un élément central du dispositif de son équipe.