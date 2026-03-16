Afrique: 46 000 hectares de forêts à restaurer

Le Togo renforce son engagement dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes forestiers en intégrant la plateforme africaine Afr100, une initiative regroupant une dizaine de pays africains confrontés aux mêmes défis environnementaux.

Financée à hauteur de 5 millions de dollars par le ministère allemand de la Coopération économique (BMZ) et la GIZ, la plateforme Afr100-Togo vise la restauration de 1,4 million d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, en impliquant activement les collectivités territoriales.

Deux communes de la région Centrale, Tchamba 2 et Tchamba 3, viennent de rejoindre la plateformepour restaurer respectivement 30 000 et 16 000 hectares de forêts dans les prochaines années, soit 46 000 hectares au total.

Le projet s'inscrit dans le cadre du projet Forest4Future, cofinancé par l'Allemagne et le Luxembourg, qui a déjà permis la restauration de 1 300 hectares de forêts au Togo entre 2020 et avril 2025.

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Forest4Future vise à restaurer les paysages forestiers dégradés, renforcer la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques, améliorer les moyens de subsistance des populations rurales dépendantes des forêts, contribuer aux engagements nationaux des pays dans le cadre de l'Accord de Paris et de l'Initiative AFR100 et promouvoir une gestion durable des terres et des forêts.

Le programme intervient dans plusieurs pays africains dont le Togo, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Rwanda et d'autres pays d'Afrique subsaharienne.

Forest4Future est principalement financé par le BMZ, avec des cofinancements du Grand-Duché de Luxembourg et d'autres partenaires.