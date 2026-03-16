Ile Maurice: Un homme entendu par la police pour avoir présenté un faux billet de Rs 1 000

16 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Une coupure de Rs 1 000 falsifiée a été découverte à la Banque de Maurice (BoM) le vendredi 13 mars. Un homme de 55 ans s'est présenté au guichet pour l'échanger, affirmant qu'elle était endommagée. Conformément à la procédure, l'authenticité du billet a été vérifié. Plusieurs anomalies ont rapidement été relevées, confirmant la contrefaçon, aussitôt signalée au poste de police de Pope-Hennessy.

Les enquêteurs tentent désormais de déterminer si ce billet constitue un cas isolé ou s'il provient d'un réseau de faussaires. L'homme, domicilié à Sainte-Croix, a été entendu par la police dans le cadre de l'enquête. Par ailleurs, selon l'article 42 de la Bank of Mauritius Act 2004, toute personne reconnue coupable de possession de billets de banque falsifiés, contrefaits, altérés ou incomplets s'expose à une amende pouvant atteindre Rs 1 million, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement.

Face à ce type de fraude, la Banque de Maurice appelle le public à la vigilance lors des transactions en espèces et rappelle les principaux éléments permettant de vérifier l'authenticité d'un billet.

La texture : un vrai billet présente un toucher ferme et légèrement craquant.

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Le filigrane : en plaçant le billet face à la lumière, l'effigie d'un dodo apparaît.

Le motif de conque : les dessins imprimés au recto et au verso forment un cercle complet lorsqu'ils sont observés par transparence.

Le fil de sécurité : marqué «Bank of Mauritius», il apparaît continu à la lumière et discontinu en observtion à plat.

Le portrait gravé : l'encre crée un effet de relief sur le visage représenté.

L'image cachée : en inclinant le billet à hauteur des yeux, les lettres «BM» deviennent visibles.

Le microtexte : à l'aide d'une loupe, on peut distinguer les lettres «BM» en miniature.

Les éléments fluorescents : sous une lampe ultraviolette, la valeur du billet ressort clairement.

La bande iridescente dorée : visible sous certains angles de lumière.

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