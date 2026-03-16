Ile Maurice: Possible rencontre Ramgoolam-Bérenger avant le BP mauve

Le Premier ministre et son adjoint devraient probablement se rencontrer aujourd'hui, lundi 16 mars, avant la réunion du Bureau politique (BP) mauve, qui devra trancher la question de savoir si le Mouvement militant mauricien (MMM) doit quitter le gouvernement.

Des tentatives pour que Navin Ramgoolam et Paul Bérenger se rencontrent hier, dans le sillage du départ du président des Seychelles, n'ont pas abouti. La rencontre devrait donc se tenir aujourd'hui, mais hier soir, l'heure restait à être fixée.

Dans les milieux concernés, on fait ressortir qu'il y a peu de marge pour un compromis entre les deux dirigeants, surtout si chacun campe sur sa position. Le MMM, du reste, a déjà fait une croix sur le ministère des Finances, puisque Ramgoolam a bien fait comprendre que ce portefeuille n'était pas sur la table des discussions.

Le Premier ministre aurait également fait part de son agacement à l'égard de certains propos de Paul Bérenger relatifs aux discussions et délibérations du Conseil des ministres, particulièrement en ce qui concerne le ministère du Tourisme et l'affaire Arunasalom, qui aurait été mal gérée.

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Les tensions entre le leader du MMM et la ministre des Services financiers sont également suivies de près au Prime Minister's Office.

D'autre part, la décoration attribuée à Rajesh Bhagwan ne réjouit pas tout le monde au sein du MMM. Certains y voient un signe que le fidèle compagnon de Bérenger pourrait rester au gouvernement, alors que d'autres maintiennent que ce serait mal connaître Bhagwan, qui avait déclaré être prêt à «boire du poison» plutôt que de s'allier avec Ramgoolam.

De son côté, Reza Uteem sera absent aujourd'hui lors du BP mauve, actuellement en Arabie saoudite pour accomplir des rites religieux. Il sera de retour le jour de l'Eid, fait ressortir son entourage.

Selon plusieurs militants, si Bérenger persiste à vouloir quitter le gouvernement, il pourrait se retrouver isolé, avec seulement un ou deux élus à ses côtés, face à plusieurs néophytes qui souhaitent provoquer un changement générationnel en faveur de sa fille.

Dans son message à la nation à l'occasion de l'Indépendance, le chef du gouvernement a clairement fait ressortir que «ce n'est pas le moment pour la division». Les priorités nationales demeurent, selon lui, la sécurité des citoyens, la lutte contre la drogue et la relance économique.