Gambie: Un témoin affirme avoir effectué des transactions d'un montant total de plus de 40 millions de dalasis pour Paulo Djabi

Mr Alhagie M. Jallow, ancien employé du bureau de change « Barry's Bureau De Change », a déclaré à la cour, alors qu'il témoignait en tant que témoin à charge, avoir effectué des transactions d'un montant total de 40.111.125 dalasis pour Paulo Djabi, le premier accusé.

Mr Jallow a déclaré que Djabi changeait fréquemment de grosses sommes de dollars et d'euros en dalasis gambiens. Il a indiqué à la cour que Djabi affirmait que ces fonds étaient destinés à ses entreprises immobilières et de construction.

Djabi fait face à 21 chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent et de possession de stupéfiants.

Mr Jallow a déclaré à la cour que le 10 mars 2022, il avait effectué une transaction d'une valeur de 100.000 dollars pour Paulo Djabi. Il a précisé que l'argent avait été converti en dalasis à ce moment-là, le taux de change étant de 60 dalasis pour 1 dollar.

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« Les 100.000 dollars équivalaient à 6 millions de dalasis, et cette somme a été déposée sur le compte de Construct Limited au nom de Paulo Djabi », a déclaré Jallow à la cour.

Mr Jallow a également informé le tribunal que le 24 mars 2022, il a reçu une somme de 45.850 € de Paulo Djabi et l'a convertie en dalasis, ce qui équivalait à 2.935.000 dalasis, et qu'il a déposé cette somme sur le compte de Construct Ltd. au nom de Djabi.

Mr Jallow a en outre déclaré que le 6 avril 2022, il a reçu de Pablo Jarbi 45.200 € et les a convertis en dalasis, soit l'équivalent de 2.937.500 dalasis, qu'il avait ensuite déposés sur le compte de Construct Limited.

Dans le cadre d'une autre transaction, Mr Jallow a déclaré à la cour que, le 10 juin 2022, il a également reçu 51.715 dollars de Paulo Djabi, qu'il a convertis en dalasis, soit l'équivalent de 2.999.500 dalasis, et qu'il a versé cette somme d'argent sur le compte de Construct Limited

« J'ai également versé pour le compte de Paulo Djabi la somme de 1.000.000 dalasis sur son compte en dalasis le 6 août 2022, en contrepartie d'un paiement qui lui était dû au titre d'une vente de 17.240 dollars », a-t-il déclaré.

Mr Jallow a en outre informé la cour que, le 2 septembre 2022, un montant de 71.175 euros avait été reçu par virement local de Dakar vers la Gambie, versé par un certain Alieu Jallow. Il a déclaré que cela équivalait à 4.484.000 dalasis et qu'il l'avait déposé sur le compte de Construct Limited au nom de Paulo Djabi.

Mr Jallow a déclaré à la cour qu'il avait reçu 64.515 euros d'un certain Buba au nom de Pablo Djabi, destinés à être convertis en dalasis. Il a précisé que le montant équivalent s'élevait à 4.000.000 de dalasis au 18 octobre 2022 et qu'il avait été déposé sur le compte de Maria D. Fatima Alfonso Ferreira à l'EcoBank.

Il a déclaré à la cour qu'il avait également déposé 1.000.000 de dalasis sur le compte de Maria D. Fatima Alfonso.

« J'ai reçu 100.000 dollars, qui valaient 60,50 dalasis pour 1 dollar à l'époque, soit l'équivalent de 6.050.000 dalasis, et cette somme a été versée sur le compte de Construct Limited au nom de Paulo Djabi », a-t-il déclaré à la cour.

Mr Jallow a également déclaré à la cour qu'il avait reçu 63.450 euros, qu'il les avait changés et déposés sur le compte de Construct Limited. Il a précisé que cela équivalait à 3.932.500 dalasis.

Mr Jallow a également déclaré avoir reçu un virement de 121.000 euros de Dakar vers la Gambie et l'avoir remis à Buba au nom de Paulo Djabi le 24 mars 2023.

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