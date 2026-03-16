Sénégal: Joal - Plus de 500 kg de chanvre indien saisis à Mbodiène

Une importante opération de lutte contre le trafic de drogue a permis aux gendarmes de réaliser une saisie significative dans la nuit du 15 mars 2026 à Mbodiène, une localité située dans la commune de Joal-Fadiouth.

Selon des sources sécuritaires, l'intervention a été déclenchée après l'exploitation d'un renseignement faisant état du débarquement imminent d'une importante quantité de chanvre indien en provenance de la Casamance. La Brigade de Recherches de Mbour, appuyée par la Brigade Territoriale de Joal, a alors mis en place un dispositif de surveillance dans la zone.

Vers 1 heure du matin, les gendarmes ont surpris plusieurs individus en flagrant délit alors qu'ils débarquaient la marchandise à bord d'une pirogue. Les trafiquants s'apprêtaient à charger les colis dans deux charrettes mobilisées pour leur acheminement vers l'intérieur des terres.

À la vue des forces de l'ordre, les mis en cause ont pris la fuite, abandonnant sur place la cargaison. La saisie porte sur 17 colis de chanvre indien, chacun pesant environ 30 kg, soit un total de 510 kilogrammes.

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Lors de l'opération, les gendarmes ont également saisi une pirogue, deux moteurs hors-bord de marque Yamaha (40 et 15 chevaux), un cheval de robe blanche, deux charrettes ainsi qu'un téléphone portable de marque Tecno.

Les individus identifiés sont actuellement en fuite et font l'objet de recherches actives. Une enquête a été ouverte afin de démanteler ce réseau présumé de trafic de drogue opérant sur le littoral.