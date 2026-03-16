Sénégal: L'imam Mamadou Lamine Dramé condamné à six mois de prison avec sursis

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce matin, El Mamadou Lamine Dramé à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 500 000 FCFA pour provocation à un crime ou un délit et provocation à un attroupement non armé.

Le maître coranique, né en 1975 et domicilié à Keur Massar, avait tenu des propos controversés lors d'une conférence organisée à Thiès. Il avait notamment demandé, devant l'assistance, qui était prêt à « verser son sang pour la révolution », invitant les volontaires à s'inscrire sur une liste.

Au cours de l'audience, la présidente du tribunal lui a rappelé qu'il n'était pas acceptable d'appeler à sacrifier les enfants des autres tout en mettant les siens à l'abri. « 84 morts, cela suffit », a-t-elle martelé, en référence aux violences survenues ces dernières années.

À la barre, le prévenu a reconnu que ses propos pouvaient prêter à confusion. « Si c'était à refaire, je ne m'exprimerais pas en ces termes », a-t-il déclaré, affirmant qu'il n'avait nullement l'intention d'inciter quiconque à commettre un crime.

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De son côté, le représentant du ministère public a estimé que ce type de discours est particulièrement sensible dans un contexte marqué par des tensions ayant déjà causé des pertes en vies humaines. Le procureur avait requis deux ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 200 000 FCFA, considérant que ces déclarations pouvaient être perçues comme une incitation à des actes répréhensibles.

La défense, assurée par Mes Macodou Ndiaye, Abdy Nar Ndiaye, Maguette Seck, Abdalah Diallo, Famara Faty et Takha Cissé, a plaidé la relaxe. Les avocats ont soutenu que leur client avait été mal compris, estimant qu'il s'agissait davantage de propos conditionnels et d'un appel au patriotisme que d'une véritable incitation à la violence.