Madagascar: Footbal - PFL, Elgeco Plus talonne de près Disciples FC

Les classements restent inchangés. Le leader de la Conférence Sud, Disciples FC, conserve le fauteuil de leader malgré son deuxième match nul en neuf rencontres. Le club du Vakinankaratra, champion de Madagascar en 2024, a été tenu en échec sur sa pelouse par 1 but partout dimanche au stade Vélodrome d'Antsirabe. Le club omnisport de la Police nationale a ouvert la marque au retour des vestiaires, but signé Bevardo (47e). L'équipe hôte a égalisé dix minutes plus tard, grâce à la réalisation de son meilleur buteur, Fabrice (57e).

Crédité de 23 points, Disciples FC garde sa pole position, mais son dauphin, Elgeco Plus, a réduit l'écart après sa nette victoire 3 à 1 contre Antimo Record FC d'Atsimo-Andrefana, hier au stade Maître Kira à Toliara. L'équipe du By Pass accumule après la 9e journée 20 unités, soit à trois longueurs du leader.

AS Sainte-Anne fixe lui aussi son 3e rang au classement provisoire. Cette équipe a défait 2 à 1 CFFA sur sa pelouse à Iavoloha. Le club d'Andoharanofotsy a ouvert précocement le score grâce au but marqué par Henintsoa (3e).

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Le meilleur buteur de l'AS Sainte-Anne, Daurlin, a égalisé quelques minutes plus tard (11), avant que Nestor n'offre le but de la victoire juste avant la pause (37e). En attendant le verdict du conseil de discipline de la fédération concernant son match contre Antimo Record lors de la précédente journée, AS Sainte-Anne reste parmi les équipes mieux classées en ce début des matchs retour de la phase de la conférence Sud. Ce club occupe la troisième place avec 17 points.